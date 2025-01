“Piccole cose come queste”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al cinema Astra di Follonica, giovedì 16 gennaio, alle 19, verrà proiettato “Piccole cose come queste” di Tim Mielants, con Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson, Clare Dunne.

Il film

Irlanda, dicembre 1985. Il venditore di carbone Billy Furlong, devoto padre di famiglia, scopre sorprendenti segreti custoditi dal convento della sua città, insieme ad alcune scioccanti verità.

L’ingresso al cinema costa 6 euro (anziché 8 euro come avviene nel fine settimana). Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell’utenza una tesseraa al prezzo di 25 euro per l’ingresso a 5 film del giovedì, anche non consecutivi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome al numero 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook del cinema.