“Arrivano i Dunque”: Alessandro Bergonzoni in scena al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). Sarà la comicità di Alessandro Bergonzoni, comico e cabarettista italiano, a irrompere sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, giovedì 16 gennaio alle 21.15, con “Arrivano i dunque”: uno spettacolo che narra la storia di avanotti, sole blu e della giovane saracinesca, trascinando lo spettatore in un gioco di parole e pensieri. Un’opera di e con Alessandro Bergonzoni, prodotta da Allibito, con la regia di Riccardo Rodolfi e Alessandro Bergonzoni.

“Arrivano i Dunque”

“Un’asta dei pensieri – così descrive l’artista il suo spettacolo – . Cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta. Parto dallo sproposito, per la rifusa, con la congiungivite, varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah. C’realtà! Lunire all’esistente l’atranuova san(t)itá, nelle nostre avannotti larvate. Grossomodo, seguendo i miei estinti, preganti di continuare a infinire. Mi sono fatto prendere la mano (sposato o salvato dall’annegar?). Il tempo stringe, non è sempre abbraccio, ma corda o lenzuolo. Basta affacciarsi sul percipizio e sentir lindimostrabiliante sciamanumanesimo tradotto in esasperanto. La scenografia ‘èscatologica’, il sole blu, la giovane saracinesca su (ermetica perché io mistero), altrista in un tealtro ove nulla accade senza tutti. Manca poco? Tanto é inutile? Non per niente tutto chiede!”.

Alessandro Bergonzoni

Quindici spettacoli teatrali e sei libri. Vincitore, tra gli altri, del Premio della critica, del Premio Hystrio e del Premio nazionale Cultura della Pace-Città di Sansepolcro, Alessandro Bergonzoni unisce il suo percorso artistico a un interesse profondo per i temi legati al coma, alla malattia e al mondo carcerario. Scrive da anni “Aprimi cielo” sul Venerdì di Repubblica e su Robinson e si è affacciato anche al cinema prima con “Pinocchio”, di Roberto Benigni, e poi con “Quijote”, di Mimmo Paladino.

Prima dello spettacolo

Giovedì 16 gennaio, alle 18.30, nella sala “Eugenio Allegri” Alessandro Bergonzoni incontrerà il pubblico, condurrà Federico Stefanelli. Gli incontri, ad ingresso libero, sono a cura di Progetto Follonica. Alle 19.45, cena a teatro in collaborazione con l’associazione Ristoranti Città di Follonica (Per prenotazioni ufficio Iat, tel. 0566.52012): a curare il menu sarà la chef Liliana Marrini del ristorante Osteria Marrini.

I prossimi appuntamenti

Il calendario della stagione teatrale “La leggerezza delle parole” continua mercoledì 29 gennaio con “Itaca… il viaggio”, di Lino Guanciale, spettacolo in origine in programma per il 2 febbraio, ma anticipato all’ultima settimana di gennaio, mentre la rassegna “Famiglie a teatro” prosegue il 26 gennaio con “L’orso felice”, della compagnia Dimitri/Canessa. Venerdì 21 febbbraio, invece, per la rassegna “Altri percorsi”, andrà in scena “The greatest” di e con Federico Buffa, dedicato allo storia di Cassius Clay – Muhammad Alì.

I biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566.52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono disponibili sul sito www.teatrofonderialeopolda.it o www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda/