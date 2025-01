“Famiglie a teatro”: altri quattro spettacoli pensati per i più giovani

Follonica (Grosseto). Le famiglie e i bambini saranno protagonisti, anche nel 2025, di una serie di appuntamenti in programma al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Il programma

Prosegue, infatti, la rassegna “Famiglie a teatro”, curata dalla Compagnia Teatrale Zaches Teatro, che subirà, però, un piccolo cambio di programma: lo spettacolo “Becco di rame” del Teatro del Buratto, in programma per domenica 19 gennaio, sarà sostituito dallo spettacolo “Kai nel cuore del blu”, in calendario per domenica 6 aprile.

La rassegna “Famiglie a teatro”, quindi, torna domenica 26 gennaio con lo spettacolo “L’orso felice” della compagnia Dimitri/Canessa, prosegue con “U-mani” di Illoco Teatro domenica 16 marzo, domenica 23 marzo con “Trashhhh!” della compagnia Zero e, per terminare, “Kai nel cuore del blu” il 6 aprile.

“L’orso felice”, tratto a “L’orso che non c’era” di Oren Lavie, propone una riflessione sul tema dell’identità, attraverso le vicende dell’orso protagonista della storia; “U-mani” mescola teatro, cinema e micro-manipolazione, per raccontare la storia di Clara, le cui avventure sono riprese dal vivo e montante, in tempo reale, davanti agli occhi del pubblico, “Tashhhh!” è la storia di un sacco della spazzatura, Poubelle, che sogna di diventare una star, “Kai nel cuore del blu” è uno spettacolo di animazione in cui il protagonista, Kai, si ritrova insieme al suo cane in mare, lontano dalla loro quotidianità.

Quattro proposte pensate per aprire il mondo immaginifico del teatro e le sue numerose possibilità: si spazia dal teatro di figura al circo, passando per la manipolazione e il teatro tradizionale.

Tutti gli spettacoli, pensati per un pubblico di bambini e ragazzi, ma adatti anche agli adulti, sono preceduti, dalle 15.15, da un doppio appuntamento: un laboratorio gratuito sul tema che sarà trattato in scena, a cura della libreria Altrimondi, e una merenda offerta dal teatro. Le rappresentazioni avranno inizio alle 17, è consigliata la prenotazione, i biglietti sono acquistabili, senza alcun costo accessorio, all’ufficio Iat di via Roma 49, online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, e hanno un costo di 5 euro.

Per informazioni: www.teatrofonderialeopolda.it o https://www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda/