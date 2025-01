Il Carnevale si rifà il trucco: nuovi progetti, nuovo logo e navette per partecipare alle sfilate

Follonica (Grosseto). L’edizione 2025 del Carnevale di Follonica prevede tante novità e progetti che ne favoriranno la brand awareness, incentivando e migliorando la fruizione delle sfilate di quest’anno.

Le giornate del Carnevale saranno realizzate nelle domeniche 2, 9, 16 e sabato 22 febbraio con la festa conclusiva, che si terrà in centro domenica 23 febbraio, organizzata in collaborazione con le discoteche di Follonica e il Centro commerciale naturale, con lo scopo di far vivere sempre di più la città e animarla nel periodo invernale di bassa stagione, generalmente meno movimentato rispetto al periodo estivo.

Le novità

Le novità 2025 riguardano:

il progetto “Il Carnevale ti apre le porte della Maremma”. Con l’acquisto del biglietto di accesso al circuito del Carnevale si ha diritto a sconti, servizi e agevolazioni. Nello specifico, si può usufruire di uno sconto del 10% con alcuni ristoranti convenzionati, dell’ingresso ad alcuni musei presenti nei Comuni del comprensorio (Comune di Piombino, i Parchi della Val di Cornia, Comune di Gavorrano, Comune di Massa Marittima, Comune di Castiglione della Pescaia e il giardino “Viaggio di Ritorno”) e un’agevolazione sull’ingresso nelle discoteche;

il progetto “Un weekend con il Carnevale di Follonica”. Sarà prevista la possibilità di acquistare pacchetti turistici, di una o due notti, legati al periodo carnevalesco e declinati in tre aree tematiche: enogastronomia; memoria, ferro e miniere; sport e benessere. I pacchetti saranno acquistabili sul portale visitmaremma.it e sul nuovo sito web del Carnevale di Follonica;

e sul nuovo sito web del Carnevale di Follonica; il progetto “Al Carnevale ti portiamo noi”. Coloro che si trovano fuori Follonica e che vorranno partecipare al Carnevale 2025, avranno la possibilità di prenotare e acquistare, oltre al biglietto di ingresso, anche il titolo di viaggio mediante navetta per raggiungere la città, senza il pensiero di doversi spostare con l’auto e perdere tempo per cercare parcheggio. Le navette sono tre e partiranno da: Cecina, con alcune fermate nel percorso; Grosseto, con fermate nel percorso; Massa Marittima. Le navette, giunte a Follonica, termineranno la corsa in prossimità di uno degli ingressi e i titolari del biglietto avranno diritto ad accesso prioritario al circuito.

La comunicazione del Carnevale di Follonica è affidata a 3 professionisti di settore follonichesi con un forte legame sia con la città che con il Carnevale stesso: il sito internet del Carnevale di Follonica si rinnova ed è affidato a Davide Spinicci di Bomber – Web Marketing; la comunicazione social è affidata a Vincenzo Baiocco, con la creazione degli account Facebook (facebook.com/carnevaledifollonica), Instagram (instagram.com/carnevaledifollonica) e TikTok (di prossima apertura), mentre per la parte grafica è stato individuato Gianluca Procaccini.

Queste strategie sono state pensate per promuovere e far crescere a livello di marketing e comunicazione il brand del Carnevale follonichese.

E’ stato realizzato anche un restyling del logo del Carnevale (nella foto), per renderlo più attuale, ma senza perdere la centralità di “Gigi del Golfo”, storica figura che ha ispirato la maschera del Carnevale. Il Comune ringrazia lui, all’anagrafe Luigi Saragosa, e altre persone come Rino Magagnini perchè è merito loro se esiste il carnevale a Follonica. Insieme a Magagnini e al figlio di Saragosa, Marco, c’è in progetto di realizzare di qui al prossimo anno una pubblicazione incentrata proprio su Gigi del Golfo, per raccontarne la storia e farlo conoscere a tutti, anche alle nuove generazioni che non hanno avuto l’occasione di incontrarlo e conoscerlo. Inoltre, l’idea è quella di impersonificare Gigi del Golfo portandone la maschera all’interno delle sfilate del Carnevale.

Il Comune ringrazia tutti coloro che hanno collaborato con le attività e le iniziative presentate inerenti al Carnevale follonichese, i commercianti del centro cittadino, il MeQ, il Centro commerciale naturale.

“Quando si parla del Carnevale di Follonica – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –, si parla di tanti aspetti che non sono strettamente relativi solo alle date della manifestazione e agli eventi, ma che coinvolgono la città e, come vedete, anche l’intero territorio, superando i confini follonichesi e anche della provincia grossetana. L’obiettivo è quindi fare il salto di qualità andando ad agire allo stesso tempo sul coinvolgimento dei Comuni vicini, così come sulla creazione di nuovi servizi, sia a livello di collegamento con la manifestazione sia di promozione della kermesse. Quest’anno sarà l’occasione per testare questo nuovo sistema, sul quale verranno investite importanti risorse, reperite anche grazie all’iscrizione dell’associazione Carnevale al Terzo settore, all’ingresso del Comune di Follonica nell’associazione stessa e alla partecipazione al bando del Mibact che ha portato nuovi finanziamenti. La sfida è certamente ambiziosa e dovremo esserne all’altezza, come Comune siamo sempre in prima linea per impegnare risorse quando quest’impegno garantisce un ritorno per la città. La macchina del Carnevale stupisce sempre con effetti speciali: grazie in primis, non smetterò mai di dirlo, ai volontari e a tutti coloro che, rimboccandosi le maniche per passione e non per soldi, ci permettono di assistere a questo spettacolo. Adesso ci saranno ulteriori migliorie”.

Il comitato Carnevale di Follonica ringrazia l’amministrazione comunale per la piena e completa collaborazione, entrata ora a tutti gli effetti all’interno degli organismi dell’associazione, e tutti gli sponsor storici, tra i quali si cita Bricolarge, che quest’anno sponsorizzerà anche il carro di Re Carnevale, ed Elettromar come nuovo partner di questa edizione del Carnevale.