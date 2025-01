“Eterno visionario”: nuovo appuntamento con il “Cinema d’Autore”

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”,al Cinema Astra di Follonica, giovedì 9 gennaio, alle 19, verrà proiettato “Eterno visionario” di Michele Placido, con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Vincenti, Giancarlo Commare.

Il mondo intimo di Luigi Pirandello, l’umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più segreta intrappolata fra l’amore dirompente e impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano (fonte mymovies.it).

L’ingresso al cinema è di 6 euro (anziché 8 euro come avviene nel fine settimana). Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell’utenza una tessera al prezzo di 25 euro per l’ingresso a 5 film del giovedì, anche non consecutivi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook.