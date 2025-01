La Befana sbarca nel quartiere: calze e doni per tutti i bambini

Follonica (Grosseto). Lunedì 6 gennaio, alle 11.00, la Befana arriva a Senzuno, sul mare, perché la location è il Circolo Cala Violina di Follonica.

La Befana senzunese consegnerà calze e doni ai bambini che interverranno e intratterrà i più piccoli con la gioia e l’allegria del rione Senzuno, grande animatore del Carnevale follonichese.

Inoltre, domenica 5 gennaio, a cura della Proloco, “La Befana vien dal mare” alle 18, inpiazza Guerrazzi a Follonica, e, dopo, nel Villaggio di Babbo Natale per la consegna delle calze di Avis, mentre nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio, alle 16.30, la Befana sarà in via Roma, in compagnia de “Il Gruppo dei Cantori dei Tempi passati”.