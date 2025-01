“La Befana vien dal mare” e “Tombolata”: ultimi eventi delle festività natalizie

Follonica (Grosseto). Domenica 5 gennaio, la Pro Loco Follonica organizza “La Befana vien dal mare“. Alle 18, in piazza Guerrazzi, la Befana arriverà dal mare, sulla spiaggia adiacente al Piccolo Mondo, e si recherà nel Villaggio di Babbo Natale per la consegna delle calze di Avis.

Inoltre, lunedì 6 gennaio, alle 16.30, la Befana sarà in via Roma per animare il pomeriggio cittadino in compagnia de “Il Gruppo dei Cantori dei Tempi passati”.

Chiuderà la giornata del 6 gennaio la classica “Tombolata” alla Fonderia 1, a cura del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Il ricavato sarà utilizzato dalla Croce Rossa per finanziare le proprie attività di volontariato.