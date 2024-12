“Natale bestiale”: Andrea Gozzi e Fred Péloquin tornano con due concerti in Maremma

Follonica (Grosseto). Sarà un “Natale bestiale” quello che attende il pubblico di Andrea Gozzi e Fred Péloquin che, dopo il tour estivo in sei città che ha portato i due musicisti ad esibirsi anche con i Modena City Ramblers, tornano in Italia per alcuni concerti “natalizi” che partono dalla Maremma, patria di Gozzi, e la colorano con sonorità quebecchesi, terra di origine di Péloquin e dove Gozzi attualmente vive.

I concerti

I concerti si aprono, infatti, venerdì 27 dicembre, alle 21, alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano (Gavorrano), per arrivare, lunedì 30 dicembre alle 21.30, ad AltriMondi, in via Alberta a Follonica. Questa seconda tappa, nella città natale di Andrea Gozzi, sarà anticipata, alle 17.30, dalla presentazione del volume “Architetture sonore” edito da Arcana edizioni, dando vita a un imperdibile appuntamento dedicato alla musica raccontata e realizzata.

Il “Natale bestiale” proseguirà poi con altri tre concerti in Toscana: a Colle Val d’Elsa il 2 gennaio, a Venturina il 3, per terminare a Firenze il 10 gennaio.

Il tour “Natale bestiale” è l’ennesima riprova di un sodalizio artistico nato al di là dell’oceano: è in Canada, infatti, che i due artisti si incontrano ed iniziano ad esibirsi dando vita a quello che loro stessi definiscono un “duo folk improbabile”. Quello che è certo è che l’eterogeneo duo sa incantare il pubblico unendo fisarmonica del canadese Péloquin con l’energica chitarra di Gozzi. Un’unione originale, che dà vita concerti appassionati, dove sonorità e culture si incontrano, nel nome dell’arte e della musica d’autore, per creare esibizioni che sapranno contagiare, con la loro energia, gli spettatori. I due stanno preparando un nuovo album e tournée teatrale per il 2025, dedicata agli “ultimi”, si chiamerà Les Merveilleux Oubliés.

Fred Péloquin è fisarmonicista, pittore, slameur e lavora a “La Gang à Rambrou”, associazione che aiuta, attraverso l’arte, persone con deficit cognitivo di tutte le età, attraverso laboratori dedicati e grandi spettacoli a Montréal, Canada.

Andrea Gozzi è musicista e musicologo. Professore di elettroacustica all’Università di Sherbrooke, ha conseguito un postdoc all’Université de Montréal – Faculté de musique, un dottorato in musicologia, digital humanities e nuove tecnologie musicali al dipartimento Sagas dell’Università di Firenze. Membro del team di Tempo Reale, il centro fiorentino per la ricerca, la produzione e la pedagogia musicale, fondato da Luciano Berio, è co-fondatore di Mezzo Forte, una compagnia francese specializzata in realtà aumentata audio, professore di Sound Design all’Académie Laba di Firenze e docente di storia del rock e Sound Design al Dams (Università di Firenze).

Come musicista, ha collaborato con artisti italiani e internazionali, sia dal vivo che in studio. Ha partecipato a eventi come Live 8 nel 2005 a Roma e ha suonato in Francia, Inghilterra, Germania e Canada. Inoltre, è autore di libri e saggi dedicati alla storia del rock e a biografie musicali in Italia e Canada.

Foto di Masiar Pasquali