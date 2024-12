“Souvenir From 2000”: un tuffo nel passato per festeggiare Capodanno

Follonica (Grosseto). In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, “Souvenir From 2000” fa tappa a Follonica in piazza Sivieri.

“Souvenir From 2000” è una festa dedicata a sbloccare i ricordi migliori di ogni persona. Dai cartoni animati alle hit musicali, dai momenti sportivi epici ai film indimenticabili, questa serata è una celebrazione di tutto ciò che ha reso gli anni 2000 così speciali.

L’evento sarà accompagnato dai due DJ e direttori artistici del format, Gabriele Bellinati e Ciro Garofalo, che mixeranno le hit più iconiche del decennio, trasformando la pista da ballo in una macchina del tempo musicale. Il tutto sarà accompagnato dal “dance show” delle ballerine Matilde Ranieri, Sara Carli, Giada De Cicco e dal VJ Show a cura di Mattia Fatabene e Mario Castiglione, con i momenti più iconici dell’inizio millennio.

L’ingresso all’evento è gratuito, l’accesso ai varchi sarà controllato e presidiato dagli steward, che saranno presenti anche all’interno dell’area della festa per il regolare svolgimento della stessa.

La serata avrà inizio alle 21.30 fino alle 2.00.

I varchi d’ingresso

Di seguito, sono indicati i varchi di ingresso all’area dell’evento, che saranno attivi a partire dalle 21:

primo varco via Roma all’angolo con via Petrini;

secondo varco via Colombo all’incrocio con via Norma Pratelli;

terzo varco via Roma (ex Casello idraulico, civico 45) – Negozio di ottica, civico 44

quarto varco via Parri, all’incrocio con via Albereta;

quinto varco via Amorotti, all’incrocio con via Roma;

sesto varco via Amorotti, all’incrocio con via Albereta.

“In programma ci sono tanti eventi di Natale, con un occhio sempre attento alle esigenze delle famiglie e alle aspettative dei bambini: un calendario ricco di iniziative, già in corso, che dureranno fino all’Epifania, passando ovviamente dalla notte di San Silvestro. A Follonica infatti non poteva mancare una festa per chiudere il 2024 in bellezza e guardare al futuro, in compagnia, con un grande show gratuito e aperto a tutti – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – L’obiettivo è divertirsi in piazza, offrendo uno spettacolo sia ai follonichesi che ai visitatori che affolleranno la nostra città. Ringrazio gli uffici comunali, l’organizzazione, la macchina della sicurezza, tutti già in moto da tempo per offrire questo intrattenimento, curandone ogni minimo aspetto. Avremo l’occasione di fare un tuffo nel passato, con la musica, ma anche ripercorrendo tutti gli eventi straordinari degli anni 2000. Non vogliamo anticipare troppo però, vi aspettiamo per attendere insieme il 2025 e salutare il 2024″.

“Siamo molto contenti di organizzare questo evento – afferma l’assessore al turismo Stefano Boscaglia –, che saluta il 2024 e dà il benvenuto al nuovo anno. Ci auguriamo che, oltre ai nostri concittadini, partecipino alla serata anche turisti che colgano l’occasione per visitare Follonica in questi giorni di festività. Siamo certi che sarà una serata di sano divertimento per tutti. Voglio ricordare anche gli altri appuntamenti in calendario per grandi e piccini, come la ‘Parata del Grinch’, a cura della compagnia di spettacolo e arti circensi Mantica, prevista per il 20 dicembre, la ‘Parata dei pupazzi di neve”‘del 23 dicembre e ‘D’Artagnan Mago delle Bolle’ e le mascotte del film di animazione ‘Frozen’, previsto per il 30 dicembre, cosicché la magia delle feste non si esaurisca con l’arrivo di Babbo Natale”.

“Siamo davvero felici e onorati di poter collaborare con l’amministrazione comunale di Follonica, che ringraziamo, per dare vita alla festa di Capodanno, un appuntamento all’insegna della gioia e della condivisione con tutta la nostra comunità – dichiarano Gabriele Bellinati e Ciro Garofalo, direttori artistici del format ‘Souvenir from 2000’ –. Questo evento nasce con l’idea di celebrare non solo la chiusura di un anno, ma anche il valore del legame tra generazioni diverse. ‘Souvenir From 2000’ vuole essere un ponte tra passato e presente, un’occasione per unire grandi e piccoli attraverso un mix di musica, ricordi e intrattenimento che hanno reso indimenticabili gli anni 2000. Dalle hit musicali più iconiche ai cartoni animati, passando per gli eventi sportivi e i film che hanno segnato un’epoca, la serata promette di far divertire tutti, dai bambini ai più grandi. Grande attenzione sarà riservata anche ai giovani talenti locali, che avranno la possibilità di mettersi in gioco e mostrare le proprie capacità. Sul palco, insieme a noi, deejay e vocalist della serata, ci saranno Matilde Ranieri, Giada De Cicco e Sara Carli, protagoniste di un’animazione pensata e preparata appositamente per l’occasione. È un evento per tutta la comunità e vogliamo che ciascuno si senta parte di questa festa, che non è solo un addio all’anno passato, ma soprattutto un momento per guardare con entusiasmo al nuovo inizio. Vi aspettiamo numerosi nel cuore della nostra città per festeggiare insieme. Tutta la cittadinanza è invitata a rivivere l’atmosfera magica degli anni 2000 con la musica del periodo, gadget e adesivi a tema”.