“Ti sposo ma non troppo”: rimandato lo spettacolo con Vanessa Incontrada

Follonica (Grosseto). Sarà sospesa fino al 15 gennaio 2025 la tournée “Ti sposo ma non troppo“, per un’indisposizione della protagonista Vanessa Incontrada. Lo spettacolo, inizialmente in programma sabato 21 e domenica 22 dicembre al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, è rimandato a data da destinarsi. Rimarranno validi i biglietti e gli abbonamenti già acquistati e la nuova data sarà comunicata quanto prima.

“Ti sposo ma non troppo”

Una produzione di ArtistiAssociati, il testo scritto da Gabriele Pignotta, arriva dopo il trionfo di “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare” e mescola, con abilità, la leggerezza della commedia e un pizzico di romanticismo. In un vortice di scambi di identità ed equivoci imbarazzanti, lo spettatore assiste alla vicenda dei quattro protagonisti, over 40, che fanno i conti con una situazione sentimentale precaria. Già arrivato sul grande schermo nel 2014, “Ti sposo ma non troppo” arriva sui palcoscenici italiani in una nuova versione, aggiornata al presente, ricca di emozioni e colpi di scena.

Per informazioni sui biglietti o sul cambio di data è possibile scrivere all’indirizzo mail info@adartesnc.191.it.

Foto di Giovanni De Sandre