“Il maestro che promise il mare”: nuovo appuntamento con il Cinema d’Autore

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al cinema Astra di Follonica, giovedì 5 dicembre, alle 19, verrà proiettato “Il maestro che promise il mare” di Patricia Font, con Enric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa, Ramón Agirre, Milo Taboada.

Il film

Anno 1935, Spagna, appena prima della Guerra civile. Un giovane maestro instaura un intenso legame con i suoi giovani studenti, ai quali fa la promessa di portarli a vedere il mare per la prima volta nella loro vita. 75 anni dopo, la nipote di uno di quegli studenti tenta di ricostruire la meravigliosa storia vera nascosta dietro la promessa del maestro. Una storia di coraggio, dedizione e resistenza.

L’ingresso al cinema costa 6 euro (anziché 8 euro come avviene nel fine settimana).Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell’utenza una tessera al prezzo di 25 euro per l’ingresso a 5 film del giovedì, anche non consecutivi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: numero Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook.