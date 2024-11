“Incontri con la musica”: ai via la rassegna di approfondimento sulla lirica e sulla classica

Follonica (Grosseto). L’associazione musicale “Roberto Goitre” di Follonica, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato una rassegna di approfondimento musicale denominata “Incontri con la musica“.

Tali incontri, rivolti a un pubblico con o senza una formazione specifica, hanno lo scopo di indirizzare all’ascolto della musica classica e lirica in maniera semplice e coinvolgente. Con l’ausilio di materiali audio e video, il direttore della corale cittadina, nonché musicologo e docente, Maurizio Saragosa, proporrà una serie di appuntamenti che inizieranno il 29 novembre (giorno in cui saranno celebrati i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini) e si protrarranno fino a primavera.

La sede degli incontri è individuata nella Fonderia n. 1, nello spazio già utilizzato dalle lezioni dell’Università della Libera Età, la quale ha aderito con soddisfazione offrendo la propria disponibilità. L’orario è dalle 21.00 e la durata di ogni incontro è dai sessanta a novanta minuti. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

Il primo ciclo di incontri, da adesso fino a fine anno, comincia con un omaggio a Giacomo Puccini – venerdì 29 novembre – con una guida all’ascolto dell’opera “Il Tabarro”. Per il 2024 si proseguirà il 6 dicembre con “Gianni Schicchi” (ancora Puccini), il 20 dicembre una lezione su “L’Orchestra: storia e strumenti dell’orchestra sinfonica dalle origini ad oggi” e il 27 dicembre sarà la volta di Giuseppe Verdi con la “Traviata”.

“Sono molto contenta di proporre questa iniziativa – dichiara l’assessore alla cultura Stefania Turini –. Ringrazio per la proposta l’associazione ‘Roberto Goitre’ e il suo presidente Paolo Santini. Trovo interessante offrire l’opportunità di una guida all’ascolto consapevole, finalizzata alla comprensione della musica classica e lirica in maniera fruibile a tutti, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma anche sensoriale ed emotivo. Inoltre, mi fa piacere accogliere questo evento nella sede della Fonderia 1, nei medesimi spazi utilizzati dalle lezioni dell’Università della Libera Età, anche per l’attinenza culturale tra le due iniziative, e auspico una buona partecipazione da parte di tutti gli appassionati di musica”.