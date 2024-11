“Famiglie a teatro”: torna la rassegna dedicata ai bambini e ai loro genitori

Follonica (Grosseto). Cinque appuntamenti, che si snodano tra dicembre e marzo, pensati per portare i più piccoli e le loro famiglie nell’atmosfera fiabesca del teatro: anche quest’anno il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica propone la rassegna “Famiglie a teatro. Un teatro magico per tutte l’età“, a cura della compagnia Zaches Teatro.

Una serie di spettacoli che conquisteranno il cuore dei bambini e dei loro accompagnatori, invitandoli ad esplorare storie di coraggio, crescita, accettazione e magia. Cinque appuntamenti che uniscono poesia, fantasia, nuove tecnologie e l’artigianalità del teatro di figura, quello magico, fatto di pupazzi, oggetti, ombre e marionette, che vivono e fanno vivere avventure straordinarie.

Dalle sonorità incredibili del circo contemporaneo a una commedia divertente su un sacco della spazzatura con un grande sogno, ogni spettacolo porta con sé un messaggio speciale e un mondo unico.

“Un percorso pensato – dichiara l’assessore alla cultura Stefania Turini – per far vivere insieme, a grandi e piccini, momenti di divertimento e meraviglia, che saranno accompagnati anche da occasioni di socialità: oltre agli spettacoli, infatti, il Teatro Fonderia Leopolda, accoglierà le famiglie anche per dei laboratori e una merenda insieme”.

Il programma

Si parte sabato 7 dicembre con “Sonata per Tubi” della compagnia Nando e Maila, uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti e attrezzi, trasformandoli in strumenti musicali.

“Becco di Rame” del Teatro del Buratto è, invece, in programma per domenica 19 gennaio: la protagonista, Becco di rame, è una coraggiosa oca che, una notte, per proteggere l’aia e il pollaio, perde il becco lottando contro una volpe.

“L’orso felice”, della compagnia Dimitri/Canessa, è il protagonista di domenica 26 gennaio, con la sua storia sul tema dell’identità, mentre “U-Mani” di Illoco Teatro, in programma domenica 16 marzo, unisce il teatro al cinema e alla micromanipolazione.

La rassegna “Famiglie a teatro” si concluderà domenica 23 marzo con “Trashhhh!” della compagnia Zero En Conducta, che racconta le vicissitudini di un sacco della spazzatura.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 17, ma già dalle 15.15 il Teatro Fonderia Leopolda aprirà le sue porte per accogliere i bambini e le famiglie che potranno partecipare ai laboratori gratuiti proposti dalla libreria “Altrimondi” o partecipare alla merenda offerta dal teatro.

Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 5 euro; i biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566.52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono disponibili sul sito www.teatrofonderialeopolda.it