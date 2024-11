Carnevale, svelate le date dell’edizione 2025: in arrivo tante novità

Follonica (Grosseto). Alla presenza del sindaco Matteo Buoncristiani l’associazione e i rappresentanti dei rioni Capannino, Cassarello, 167 Ovest Campi alti al mare, Centro, Chiesa, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova hanno ufficializzato gli appuntamenti per l’edizione numero 58 del Carnevale di Follonica, con carri, mascherate e reginette che torneranno a sfilare domenica 2 febbraio alle 14.30 nell’ormai tradizionale circuito sul lungomare, oltre ad anticipare alcune ulteriori iniziative aggiuntive che verranno perfezionate nelle prossime settimane.

Il programma

Confermati i quattro appuntamenti come ormai negli ultimi anni, sempre tempo permettendo, ma con la grande novità della sfilata conclusiva, che si svolgerà in notturna al sabato: dopo il vernissage del 2 febbraio, i carri torneranno quindi sul circuito domenica 9 e domenica 16, sempre alle 14.30, con l’ultimo corso mascherato in programma sabato 22 a partire dalle 16.30, che si chiuderà con lo spettacolo dei fuochi artificiali a salutare il pubblico del golfo.

Allo studio del comitato organizzatore ci sono poi altri appuntamenti, come il ritorno del veglione del Giovedì grasso, che concluderà il 27 febbraio ufficialmente l’appuntamento con il divertimento in riva al golfo, e un’altra gustosa novità, sempre in chiusura di manifestazione.

Confermata l’elezione di Miss Carnevale al termine della seconda sfilata del 9 febbraio, con la premiazione sul palco del lungomare, mentre domenica 16 febbraio saranno presenti i giurati che andranno a valutare il lavoro dei rioni con, altra novità del 2025, due giurie distinte, una per i carri e l’altra per le mascherate a terra.

Gli altri tradizionali appuntamenti propedeutici alle domeniche di festa sono il galà di presentazione di bozzetti e reginette e l’arrivo di Re Carnevale: il primo andrà in scena sabato 11 gennaio alla Fonderia n° 1 a partire dalle 17, mentre il sovrano del buonumore si insedierà come da tradizione il sabato precedente la prima sfilata e quindi il pomeriggio del 1° febbraio. Il programma definitivo, con tutti gli altri eventi collaterali, sarà poi ufficializzato nelle prossime settimane.

“Per me il Carnevale follonichese è molto di più di un semplice appuntamento di divertimento – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – perché è famiglia da sempre. Partecipo a questa manifestazione da quando ho ricordi e ne ho sempre respirato l’atmosfera, anche fuori dal periodo delle sfilate e nella fase di progettazione e costruzione del carro. Questo sarà il mio primo Carnevale da sindaco, la mia emozione è veramente forte e lo vivrò come appassionato di tutti i rioni, guardandolo con gli occhi di chi vuole che questo evento possa essere sempre più un momento di festa, di partecipazione, di gioia per tutti e per questo da incentivare, tutelare e supportare.

L’obiettivo di questa amministrazione è quello di valorizzare il Carnevale, un simbolo per Follonica, e per questo supporteremo l’associazione e anche le nuove cariche appena insediatesi, con l’occhio sempre puntato alla Cittadella del Carnevale, obiettivo prioritario che vogliamo accelerare, perché per noi è un atto dovuto, un giusto riconoscimento a questa kermesse e a chi materialmente la rende possibile, ma anche una nuova opportunità per ottimizzare gli strumenti funzionali a costruire carri sempre più belli.

Ci tengo a ringraziare tutte le persone che si danno da fare e lavorano per i rioni, senza i quali il Carnevale non potrebbe vivere perchè sono loro i veri artifici di questa bella manifestazione. Quest’anno ci sono nuovi progetti e anche l’amministrazione è entrata formalmente a far parte dell’associazione Carnevale di Follonica per dare supporto e poter portare avanti obiettivi e sfruttare opportunità altrimenti limitate”.

“Questa edizione del Carnevale di Follonica sarà nel segno e nel ricordo di Mario Buoncristiani, colonna portante del rione Cassarello e di tutto il Carnevale – dichiara Andrea Benini, delegato dell’associazione -, con il quale ho sempre collaborato e che adesso di fatto è il mio predecessore: per questo mi sento investito di un ruolo importante e mi accingo ad raccogliere l’eredità di una persona che si è spesa completamente e ha dato tanto a questa città.

Voglio inoltre ringraziare il sindaco per aver confermato gli impegni anche oggi: il Carnevale ha la forze di raccogliere tutte le generazioni, dai bimbi alle persone più grandi, e tutti fanno un lavoro unico e indispensabile, e ci tengo a ringraziare la generazione dei più ‘grandi’, che ha portato avanti lo spirito del Carnevale e dato modo oggi di essere tutti qui ancora a programmare, a migliorare e a prepararsi per una nuova edizione, che offrirà una serie di novità che via via saranno esplicitate nello specifico, con il passare dei mesi”.