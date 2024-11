“Amore a Mumbai”: nuovo appuntamento con il “Cinema d’Autore”

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica, giovedì 21 novembre, alle 19, verrà proiettato “Amore a Mumbai” di Payal Kapadia, con Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam, Hridhu Haroon, Azees Nedumangad.

Prabha, un’infermiera che vive a Mumbai, cerca un posto in città dove Anu, la sua coinquilina, e il suo amante possano finalmente fare l’amore. Le due donne si recano in una città costiera che diventa uno spazio libero per i loro desideri.

Il film si è aggiudicato il Gran premio della Giuria a Cannes 2024.

L’ingresso al cinema è di 6 euro (anzichè 8 euro come avviene nel fine settimana).

Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell’utenza una tessera al prezzo di 25 euro per l’ingresso a 5 film del giovedì, anche non consecutivi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook.