Torna “Cinema d’Autore”: il film “Campi di battaglia” inaugura la rassegna

Follonica (Grosseto). Riparte il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica.

Il primo appuntamento è questa sera, giovedì 14 novembre, alle 19, con il film “Campo di battaglia” di Gianni Amelio.

La rassegna proseguirà fino al 12 dicembre e poi dal 9 gennaio 2025 fino al mese di aprile. L’appuntamento è con il cinema di qualità, selezionato tra le migliori pellicole in prima visione.

L’ingresso al cinema è di 6 euro (anzichè 8 euro come avviene nel fine settimana). Su richiesta alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione degli spettatori una tessera al prezzo di 25 euro per l’ingresso a 5 film dei giovedì, anche non consecutivi.