Torna il laboratorio di scrittura per ragazze e ragazzi: ecco come partecipare

Follonica (Grosseto). Il prossimo 21 novembre, nella biblioteca della Ghisa, si inaugura, per il secondo anno, il nuovo laboratorio di scrittura per ragazze e ragazzi, chiamati a raccontare Follonica attraverso le loro voci e le loro visioni dalla scrittrice maremmana-fiorentina Paola Zannoner.

Il laboratorio

Si tratta di un laboratorio mirato alla pubblicazione di un’antologia di racconti giovanissimi, per quella “fucina di storie” aperta lo scorso anno per apprendisti scrittori, e rivolta alle e agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Le ragazze e i ragazzi che si candidano per partecipare al corso sono chiamati a un lavoro professionale, che prevede molti passaggi: dall’ideazione alla stesura alla correzione, all’editing, per arrivare infine al secondo numero della pubblicazione a cura della casa editrice fiorentina Editpress, che ha inaugurato proprio con i giovani follonichesi la collana Generazione Zeta.

Gli appuntamenti sono previsti il 21 novembre, il 28 novembre e il 5 dicembre, dalle 14 alle 17, in biblioteca, poi in dialogo a distanza con Paola Zannoner per arrivare alla stampa del libro nella prossima primavera.

Per la selezione gli interessati dovranno scrivere, entro lunedì 11 novembre alle 13, un breve testo di non più di 15 righe che esponga le motivazioni per cui desiderano partecipare, indirizzandolo a biblioteca@comune.follonica.gr.it, inserendo nell’oggetto “Laboratorio con Paola Zannoner”.