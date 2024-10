“Arlecchino”: uno spettacolo per rendere omaggio ad Eugenio Allegri

Follonica (Grosseto). Sarà un’anteprima nazionale ad aprire, sabato 2 novembre, la rassegna “Altri percorsi” al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

La compagnia residente Zaches Teatro presenta infatti, alle 21.15, “Arlecchino”, un’opera dedicata al maestro Eugenio Allegri, per anni direttore artistico del teatro comunale.

“Arlecchino”

Ideato e progettato da Luana Gramegna e Francesco Givone, lo spettacolo, con la regia e la drammaturgia di Luana Gramegna, vede l’interpretazione e la co-creazione di Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti.

In un teatro ormai dismesso e fatiscente irrompono tre Pulcinella, goffi personaggi in cerca del loro re Arlecchino. I tre lo cercheranno disperatamente, convinti che, insieme a lui, troveranno anche la speranza per un futuro migliore e la forza per non soccombere all’oblio. Una Morte beffarda e ironica, insieme a un’insolita combriccola di buffi aiutanti, sconvolgerà i loro piani, rendendoli goffi e vani. Eppure, lo scenario sconsolante non li fermerà, perché per i Pulcinella dove c’è una catastrofe c’è una via di fuga, il pianto diventa riso e lo sconforto si trasforma in forza vitale. Ogni rinascita è possibile e la fine di un’era si rivela un nuovo inizio.

I Pulcinella diventeranno così attori inconsapevoli di un microcosmo, ovvero di quel teatro che si fa specchio di un’umanità in rovina che lotta per ritrovare la speranza e il profondo senso della sua esistenza.

Scene, costumi, maschere e pupazzi, disegni e luci sono di Francesco Givone. Le musiche originali di Dylan Lorimer, la collaborazione artistica di Daria Menichetti e Francesco Manenti.

“Arlecchino”, distribuito da Theatron 2.0, è una co-produzione di Zaches Teatro e del Teatro Metastasio di Prato, con il contributo di Teatro Fonderia Leopolda di Follonica e il sostegno di Ministero della cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Come da tradizione, anche sabato 2 novembre sarà possibile partecipare, alle 19.45, alla cena a teatro a cura dell’associazione Ristoranti Città di Follonica (Per prenotazioni ufficio Iat, tel. 0566.52012)

La rassegna “Altri percorsi” prosegue mercoledì 8 gennaio con “Le Volpi”, portato in scena da Manuela Mandracchia, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato, e venerdì 21 febbraio, con Federico Buffa in “The Greatest”.

I biglietti

I biglietti di “Altri percorsi” hanno un costo di 15 euro per l’intero e 12 per il ridotto (riduzioni per persone sopra i 65 anni e sotto i 25). Possono essere acquistati vendita all’ufficio Iat (in via Roma 49, aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566.52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it, o alla biglietteria del teatro la sera dello spettacolo.

Per informazioni: www.teatrofonderialeopolda.it