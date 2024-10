“I baci ritrovati”: ecco il nuovo romanzo della scrittrice maremmana Simona Scorza

Follonica (Grosseto). Si intitola “I baci ritrovati” il nuovo romanzo dell’autrice maremmana Simona Scorza, pubblicato lo scorso 27 settembre.

Il romanzo

Bullismo, tradimento, abbandono, omofobia, perdita di persone care, dislessia, sono i temi che caratterizzano la storia di questo libro e che non hanno reso, e non rendono, semplice la vita di alcuni dei personaggi che incontriamo durante la lettura, soprattutto quella della protagonista. Eppure, nonostante la sofferenza e le difficoltà che spesso portano a perdersi, lei combatte trovando un suo modo per trasformare qui momenti cupi e senza colori in qualcosa di più dolce e variopinto, perché la vita è una soltanto ed è vero che può riservare belle sorprese e incontri inaspettati.

“… Anche a distanza di tempo le cicatrici possono fare male, come quei baci ricevuti da persone nelle quali credevamo e che poi, inaspettatamente, si sono rivelati fasulli. Perfino loro, tornandoci alla mente, potranno di nuovo impaurirci, turbarci, confonderci, demoralizzarci. Ma non per questo hanno bisogno di essere restaurati… Piuttosto condividerli senza vergognarci di essere ciò che siamo… In fondo confidarsi è un po’ come ricominciare a vivere, sgretolando muri che ci impediscono di respirare e vedere oltre. E in quell”oltre’ ci sono nuovi baci ad attenderci, i più belli forse, perché non ne conosciamo né il profumo, né il suono, né le nuove emozioni che ci incoraggeranno a fare cose che crediamo di non essere in grado di fare…”

La protagonista è una ragazza italo brasiliana. Una mattina, svegliata da una canzone a lei sconosciuta che suona sul suo cellulare, si accorge di essere circondata, oltre che dal solito profumo di caffè e di fiori freschi, da un odore addosso che non le appartiene. Più tardi, seduta dietro al bancone del suo negozio, inizia a ricordare la notte un po’ folle trascorsa con il suo istruttore di climbing e l’ansia di aver commesso uno errore stupido si mischia a un’irritabilità causata dall’avvicinarsi del giorno in cui, un anno prima, un episodio perfido l’aveva sconvolta cambiando i piani della sua vita futura. L’amica Erika, con la quale fin dall’infanzia condivide tante cose, così come Alex, un ragazzo omosessuale che lavora nel bar di fronte al suo negozio, sono invece felici che si sia finalmente lasciata un po’ andare, desiderosi che sconfigga quel senso di sfiducia al quale si è assuefatta ormai da tempo.

La storia, con un alternarsi tra presente e passato, catapulta la giovane tra vari ricordi, alcuni dolci, altri amari, come quelli di un’adolescenza in cui veniva discriminata ed etichettata con soprannomi per il suo aspetto fisico e per la sua fervida immaginazione.

Sarà poi una perdita importante a farle capire che la natura potrebbe aiutarla a far sì che la sua anima non indossi più soltanto un nero capace di vanificare tutti gli altri colori. Ma perché proprio la natura?

Smarrita nella sua tristezza deciderà di partire e, grazie anche agli incontri che farà, pian piano ritroverà quel coraggio che il padre ha sempre visto in lei e darà un sapore diverso alla sua inquietudine. Ma dove è diretta? E per quale motivo?

Riprenderà a scrivere, leggerà, ascolterà la sua amata musica e capirà che senza amore la vita non ha senso e che il dolore è basilare per ritrovarsi e rifiorire. Infine, il riemergere di quella curiosità che l’ha sempre contraddistinta fin da piccola la porterà a conoscere Kami, una Border Collie che la condurrà davanti a un casale dove alti alberi e un giardino zeppo di fiori la indurranno a spiare tra la siepe. E cosa le accadrà ancora?

“I baci ritrovati” è acquistabile sul sito della casa editrice al link https://www.rosabiancaedizioni.it/shop/romance/i-baci-ritrovati/ , nelle librerie italiane, su tutti gli store online, anche in versione eBook.

L’autrice

Nasce a Grosseto il primo giugno 1976 e all’età di tre anni si trasferisce con la famiglia a Follonica, dove cresce ascoltando musica rock e blues, leggendo i racconti e le poesie pubblicate nelle riviste che compra la madre, innamorandosi degli scrittori decadenti. Dopo aver conseguito il diploma, parte per Parigi alla “ricerca del profumo” di Jim Morrison e di Oscar Wilde. Ritrovandosi “a braccetto con loro” tra le vie di quell’affascinante città, trasforma pensieri cupi, incerti e abbozzati durante l’adolescenza in un diario, in versi. Decisa ormai a considerare la dislessia, che prima riteneva essere solo una maledizione, una cosa naturale come lo è respirare, raccoglie alcune poesie, illusioni irraggiungibili e non comprese da chi le sta accanto ma nelle quali crede e lotta per non farle restare anonime, e partecipa a un concorso. Lo vince ed esce la sua prima raccolta: “Anonime Utopie”.

Appassionata di cinema, partecipa a un corso cinematografico organizzato e tenuto dallo sceneggiatore/regista David Bellini, conseguendo un attestato di sceneggiatura. Inizia a collaborare con associazioni culturali per sostenere iniziative atte a diffondere la passione per la scrittura, la pittura e la fotografia e cura, in una rivista letteraria edita da una delle associazioni, una rubrica musicale e una di narrativa.

Non smette di seguire quel faro che la guida, talvolta difettoso, e navigando con i suoi scritti per raggiungere altre rive vince il 1° posto di un premio per la letteratura organizzato in Toscana. Ottiene così la pubblicazione di “Arcipelaghi”, che contiene alcune delle poesie composte durante il suo breve soggiorno nella verde Irlanda.

Nel settembre 2008 impacchetta tutto il suo mondo fantastico, colorato e pieno di arte, e si trasferisce nella caldissima terra dei nonni paterni, la Sicilia, esattamente a Capo D’Orlando, dove vive tutt’oggi con il suo compagno.

Partendo dai Monti Nebrodi, inizia a esplorarla e a praticare con maggior interesse l’escursionismo, attività che le regalerà un’ispirazione più intima accompagnandola tra i cammini più belli, tra cui quello di Santiago De Compostela.

Grazie anche alla sua infinita passione per la musica, che l’ha sempre portata a viaggiare in tutto il mondo, esce un’altra raccolta intitolata “Paper Face”, caratterizzata soprattutto da poesie con le quali omaggia gli artisti che ama di più.

Sarà un fatto spiacevole capitatole del novembre 2020 a offrirle un’idea più “pirandelliana” che con il passare dei giorni, delle settimane e dei mesi, ciò che sembrava essere l’inizio di una nuova poesia si trasformerà in un romanzo, “I baci ritrovati”, il primo che deciderà di rendere pubblico.

Contatti della casa editrice

Contatti dell’autrice

