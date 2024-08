Giovani pianisti in concerto: appuntamento al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). Sabato 31 agosto, alle 21.30, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, si terrà il concerto di chiusura del corso di perfezionamento per giovani pianisti tenuto dal maestro Hector Moreno.

Il corso

Giunto ormai alla sua ottava edizione, il corso è da considerarsi un vero e proprio campus, durante il quale i pianisti hanno la possibilità di trascorrere 5 giorni nella scuola comunale di musica di Follonica per studiare, per condividere la passione per il pianoforte e per confrontarsi con i coetanei, ma soprattutto per avvalersi dei consigli e delle indicazioni interpretative del pianista argentino Hector Moreno, ex docente del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena. Il maestro Moreno ha al suo attivo numerosi concerti in tutto il mondo, sia come solista che in duo con il pianista Norberto Capelli. Il maestro Moreno ha sempre affiancato alla carriera concertistica la passione per l’insegnamento.

Grazie alle sue capacità comunicative e ai consigli da musicista di grande esperienza, i giovani pianisti partecipanti al corso, proveniente da tutta la Toscana e con un’età compresa tra 13 e 18 anni, riescono a migliorare l’esecuzione dei brani che hanno in repertorio. Dieci i partecipanti: Francesco Boffi, Nicole Creati, Benedetta De Pietro, Carlotta Anna Denevi, Frida Favilli, Emanuele Ferrone, Vassilij Lanfredi, Ettore Pallozzi, Francesco Pilici e Vladislav Tupaylo.

Durante il concerto di sabato prossimo, ciascuno di loro avrà il suo spazio su un palco di tutto rispetto come quello del Teatro Fonderia di Follonica.

Per gli appassionati di musica classica, sarà un meraviglioso momento per poter ascoltare i più significativi brani del repertorio pianistico di tutti i tempi.