“Transocéanique love 2024”: al via il tour del musicista maremmano Andrea Gozzi

Grosseto. Sei tappe tiratissime, in diverse città d’Italia, con partenza da Massa Marittima e rientro a Follonica.

Si snoda da lunedì 22 fino a lunedì 29 luglio il tour “Transocéanique love 2024” che porta sul palco, direttamente dal Canada, Fréd Péloquin, con la sua fisarmonica, e il follonichese, ormai cittadino del mondo, Andrea Gozzi, con la sua chitarra piena di energia.

Il tour

Un duo folk “improbabile”, a detta degli artisti, che saprà dare vita a concerti ricchi di passione, dove sonorità e culture si incontrano nel nome dell’arte e della musica d’autore. Si parte lunedì 22 luglio, alle 19, al Bike, garage and more di Massa Marittima (in via Butigni 4), per passare martedì 23 luglio, alle 21.30, al circolo Lni di Follonica, in viale Italia 321.

Sempre nella città del golfo i due artisti si esibiranno lunedì 29 luglio al Tiburon, per la tappa finale del tour, che, nel frattempo, li avrà portati alla Casa del popolo di Settignano (Firenze), il 25 luglio, e sabato 27 luglio a Treviso, quando saliranno sul palco insieme ai Modena City Ramblers.

Fréd Péloquin sbarca in Italia con la sua fisarmonica dopo due mesi di viaggio in barca a vela attraverso l’oceano Atlantico, dal Canada alla Bretagna. Queste tappe italiane sono un’occasione unica per entrare nell’universo fantastico di Péloquin: un mondo di personaggi ironici, fragili, tragici e divertenti, evocati dalla sua voce e dalla sua fisarmonica quebecchese, accompagnato dalla sapiente chitarra maremmana di Andrea Gozzi.

Un viaggio attraverso l’ascolto per scoprire la storia di un vampiro di emozioni, della “macchina automatica a schiaffoni”, del fantasma di Mary Gallagher, di un volo a Istanbul e tante altre ancora.

Péloquin è fisarmonicista, pittore, slameur e lavora a La Gang à Rambrou, associazione che aiuta, attraverso l’arte, persone con deficit cognitivo di tutte le età, mediante laboratori dedicati e grandi spettacoli a Montréal, Canada. È attualmente impegnato nel progetto “Jeunes marins urbaines”, che ha unito 38 artisti in una traversata transoceanica di due mesi in barca a vela, da Halifax, Nova Scotia, Canada, fino alla Bretagna, dove gli artisti presenteranno in alcuni festival le opere – canzoni, testi, fotografie, video – realizzati durante il loro viaggio in mare. Ed è proprio dopo questa esperienza che Péloquin, sbarca in Italia per alcuni imperdibili concerti Gozzi.

Andrea Gozzi è musicista e musicologo. Ricercatore in realtà aumentata audio all’Université de Montréal – Faculté de musique, ha conseguito un dottorato in musicologia, digital humanities e nuove tecnologie musicali all dipartimento Sagas dell’Università di Firenze. Membro del team di Tempo Reale, il centro fiorentino per la ricerca, la produzione e la pedagogia musicale, fondato da Luciano Berio, è co-fondatore di Mezzo Forte, una compagnia francese specializzata in realtà aumentata audio, professore di Sound Design all’Académie Laba di Firenze e docente di storia del rock e Sound Design al Dams (Università di Firenze).

Come musicista, ha collaborato con artisti italiani e internazionali, sia dal vivo che in studio. Ha partecipato a eventi come Live 8 nel 2005 a Roma e ha suonato in Francia, Inghilterra, Germania e Canada. Inoltre, è autore di libri e saggi dedicati alla storia del rock e a biografie musicali in Italia e Canada.

Foto di Masiar Pasquali