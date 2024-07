Torna il Carnevale estivo: la città si maschera a festa

Follonica (Grosseto). L’appuntamento è per venerdì 19 luglio, a Salciaina, quartiere di Follonica, a partire dalle 21: i carri e le mascherate dei rioni Capannino, San Luigi, Cassarello, 167 Ovest Campi Alti al Mare, Centro, Chiesa, Senzuno, Zona Nuova e Pratoranieri si presenteranno in strada completamente illuminati, offrendosi con tutta la maestria dei costruttori follonichesi ai numerosi turisti che affollano la città.

Una cartolina importante per il Carnevale estivo, la kermesse in maschera che punta ad allargare il proprio appeal mostrando anche ai visitatori della città del golfo uno degli appuntamenti culturali ed artistici più importanti.

E sarà anche la prima volta senza Mario Buoncristiani, dal 1981 presidente del rione Cassarello e da qualche edizione delegato dei rioni, scomparso recentemente: il ricordo di Mario rimarrà sempre vivo all’interno del mondo carnevalesco follonichese e di tutta la città, tanto che l’edizione estiva 2024, che si svolgerà a un mese dalla sua scomparsa, sarà dedicata a Mario ed ogni carro avrà la scritta “Ciao Mario” in suo ricordo.

Si riparte dalla sfilata andata in scena lo scorso inverno: saranno i carri visti sul lungomare lo scorso febbraio a proporsi al pubblico nella tradizionale veste estiva:

per il rione Capannino “La Rinascita”;

per il rione Cassarello “Maledetta Primavera”;

per il rione 167 ovest “Gioca bambino, non smettere di sognare”, realizzazione che ha visto la vittoria come miglior carro;

per il rione Centro “Il treno per un mondo migliore”;

per il rione Chiesa “In vino veritas”;

per il rione Pratoranieri “Non tutto è realizzabile ma si può sognare e rincorrere i desideri”;

per il rione Senzuno “Senz’1 Circus”, vincitore del titolo di miglior mascherata a terra e vincitore della Coppa Carnevale “Memorial Rizieri” come gruppo che ha conquistato il miglior risultato combinando i punteggi di carro, mascherata e reginetta;

per il rione Zona Nuova “Alla corte del Carnevale ogni scherzo vale”.

Accompagneranno gli otto carri le otto reginette: Annalisa Di Maio del rione Capannino, Alexia Barni del rione Cassarello, Elisa Sassara del rione 167 ovest, Jennifer Sini del rione Centro, Francesca Senesi del rione Chiesa, Lucia Todini del rione Pratoranieri, Chiara Pinzaferri del rione Senzuno, che è anche la vincitrice dl Miss Carnevale 2024, Alessia Cappelletti del rione Zona Nuova.

La sfilata sarà quindi un momento da non perdere per tutti i turist,i che potranno conoscere da vicino un aspetto importante della tradizione ultracinquantennale cittadina, e per i follonichesi che potranno tornare a vivere per una serata l’allegria e la gioia delle sfilate in maschera.

Annunciata anche la data di inizio del Carnevale invernale, che sarà domenica 2 febbraio 2025: l’associazione sta poi lavorando sulle altre date delle sfilate, per le quali sono annunciate sorprese.