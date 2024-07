“Pride versus Prejudice”: “Il Mago del Gelato” in concerto al Casello idraulico

Follonica (Grosseto). Cominciano gli appuntamenti musicali di “Pride versus Prejudice“, promossi da Arci Grosseto con un progetto premiato e finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha come obiettivo quello di proporre l’arte come strumento per superare i pregiudizi alla base delle discriminazioni.

Si inizia martedì 9 luglio, alle 19, al Casello idraulico di Follonica, con un incontro di disseminazione, ovvero uno spazio dedicato alla Rete antidiscriminazione grossetana per far conoscere a singoli cittadini, associazioni, enti e attività private del territorio la mission della Rete. “Infatti, uno degli intenti per il rilancio è ampliare su tutta la provincia il progetto, le sue antenne e la sensibilità rispetto alle tematiche dell’antidiscriminazione – spiega l’Arci -. Unire nello stesso appuntamento un momento di informazione del progetto Rag e un momento ricreativo musicale è una scommessa per incuriosire e avvicinare più persone sensibili”.

Il concerto

Il primo appuntamento vedrà Il Mago del Gelato, un collettivo di sette musicisti nato nel 2021 nella periferia di Milano, che si descrive con un’anima afrobeat, il cuore mediterraneo. Riprendendo la descrizione nel loro sito internet “questi sono gli ingredienti principali che la band miscela, unendo la musica che suonano ad un immaginario estetico che guarda alle coste italiane degli stabilimenti arrugginiti color pastello, i chioschetti vicino al mare, le gelaterie abbandonate”.

Durante l’iniziativa sarà possibile usufruire di un piccolo servizio ristoro in cui sarà presente la Wooden Beer, una distribuzione e beer shop attiva da sei anni nella provincia di Grosseto: fra le sue selezioni, guidate da passione, spirito dinamico ed efficienza, troviamo produttori indipendenti italiani e europei.

I prossimi appuntamenti:

sabato 13 luglio alla Miniera Ravi Marchi, incontro della Rag dalle 19, a seguire, dalle 21, Studio Murena;

Shikkeria queer sunset e spazio Rag allo stabilimento balneare Jacarè di Capalbio, domenica 14 luglio dalle 17;

mercoledì 17 luglio alla Libreria Qb di Grosseto (piazza Pacciardi), alle 18, presentazione del libro digitale gratuito “Sei sempre tu”, a cura di Agedo, Elena Broggi ed Enrico Maria Ragaglia, edito da Erickson.

Per rimanere aggiornati, sulle pagine social della Rag e di Arci Grosseto si possono trovare i prossimi eventi che si aggiungeranno al calendario.