“La voce di ogni strumento”: concerto omaggio a Morricone nel giardino del Palazzo granducale

Follonica (Grosseto). La rassegna “La voce di ogni strumento” di Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, chiude la stagione 2023/2024 con il concerto «La tromba del cinema – Omaggio a Ennio Morricone», con Nello Salza e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

L’appuntamento è per venerdì 21 giugno – giornata della Festa europea della musica – alle 20.30 a Follonica, nel giardino del Palazzo granducale di Follonica, sede del reparto carabinieri Biodiversità.

I biglietti sono in prevendita online su TicketGate (https://www.ticketgate.it/event/omaggio-a-ennio-morricone/; informazioni cell. 339.7960148) e saranno in vendita anche prima del concerto. Anche questo evento, come gli altri appuntamenti della rassegna, avrà finalità benefiche.

«Che c’è di meglio di chiudere una stagione nel giorno della Festa della musica con un concerto-omaggio a uno dei più grandi compositori di colonne sonore del cinema mondiale come Ennio Morricone? E così anche il cartellone 2023/2024 de “La voce di ogni strumento” – dichiara il maestro Gloria Mazzi, presidente e direttore artistico di Agimus – è stato ricchissimo di grandi eventi, tutti premiati dal pubblico, e questo ci ha permesso ancora una volta di raccogliere risorse per le finalità benefiche che da sempre contraddistinguono la nostra attività.

Ricordiamo tra gli altri “Arpeggio elettrico” con Antonella Ruggiero, il duo Igudesman & Joo e l’Orchestra della Toscana con il concerto di Carnevale “Rachmaninoff will survive”, “Pierino e il lupo” al teatro Moderno con Stefano Fresi e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, diretta dal maestro Enrico Melozzi in favore della Fondazione Meyer, e la meravigliosa voce di Karima, con Stefano Cocco Cantini e Piero Frassi al Teatro degli Industri.

Ringraziamo il Comune di Follonica per il patrocinio e il contributo nell’organizzazione del concerto, con Nello Salza e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, così come il Comune di Grosseto, la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa le Forze dell’ordine e le caserme militari di stanza in città e in provincia. Grazie per il sostegno anche al nostro main sponsor Castagneto Banca 1910, ai negozi Conad di Grosseto e Follonica e a Nannoni Grappe.

Il concerto del 21 giugno chiude la stagione musicale “La voce di ogni strumento”, la rassegna più longeva di A.Gi.Mus. che è cresciuta negli anni grazie al supporto delle istituzioni e di tante realtà imprenditoriali del territorio. Vicina ad A.gi.Mus. da tante stagioni Castagneto Banca 1910, ma ricordiamo anche chi non ha fatto mancare il suo sostegno alla cultura tramite ArtBonus: Tecnoseal, Nuova Solmine, Gli Attortellati, Eta Ambiente, Pluripanel, Mobo impianti. I progetti musicali nascono da un lavoro di squadra, non solo tra gli artisti sul palco ma anche con il pubblico e con chi si muove dietro le quinte. Diamo a tutti l’appuntamento ad ottobre con “La voce di ogni strumento” 2024/2025, ma l’estate sarà ancora all’insegna della musica con gli eventi Agimus a Castiglione della Pescaia e a Roccastrada».

Nello Salza

Nello Salza, definito dalla critica “La tromba del cinema” per la sua importante attività di solista nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale, rende omaggio alle più affascinanti e indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone, che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale. La tromba di Salza e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propongono al pubblico un repertorio unico con tanto di aneddoti, notizie e curiosità raccontate dallo stesso Salza.

«La tromba del cinema – Omaggio a Ennio Morricone» è stato eseguito nei più importanti teatri nazionali e internazionali e in location quali la Città del Vaticano e l’Auditorium di Roma, a Bangkok, in Cina, negli Stati Uniti. Nello Salza ha interpretato oltre 400 colonne sonore come prima tromba solista, 250 delle quali scritte da Ennio Morricone, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1984. Nel 1997 ha inciso con Nicola Piovani la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, premiata con l’Oscar nel 1999.

Un’altra statuetta è arrivata nel 2015 per la colonna sonora del film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, composta da Morricone. Salza ha collaborato – tra gli altri – anche con Luis Bacalov, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli e Piero Piccioni. È stato ospite di celebri programmi tv come “Domenica in” (invitato da Pippo Baudo in qualità di rappresentante della tromba italiana), il Tg2, “I fatti vostri”, “Festa italiana”, “Circo Massimo”, UnoMattina” e “Soliti ignoti”. Nel 2021 si è esibito come ospite al Festival di Sanremo in un omaggio a Ennio Morricone.

L’Orchestra sinfonica

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è nata nel 1994 per volontà dell’amministrazione comunale e negli anni si è esibita nelle sedi più prestigiose in molte località italiane con ampi consensi di pubblico e critica (da ricordare il tutto esaurito al Teatro Verdi di Firenze nel 2006 e a Milano nel 2008 e 2018), è invitata ai principali festival nazionali, presentando anche prime esecuzioni assolute, e ha collaborato con artisti di fama internazionale. Dal 2004 si è esibita in Romania, Grecia, Germania, Francia, Svizzera e più volte a Vienna nella prestigiosa Golden Hall del Musikverein. Nel 2012 ha contribuito alla costituzione dell’Orchestra filarmonica di Lucca, di cui è divenuta parte stabile e integrante, iniziando una coproduzione realizzando concerti sinfonici e lirico-sinfonici. Nel 2024 celebra il trentennale di attività.

Nella foto: Nello Salza nel concerto-omaggio a Ennio Morricone