Follonica Summer Nights: i più importanti rapper in concerto al Parco centrale

Follonica (Grosseto). Un evento unico ed irripetibile, quello del 7 agosto al Follonica Summer Nights. I più seguiti ed amati talenti della nuova scena rap italiana saranno sul palco del Parco centrale di Follonica per una serata di musica e puro divertimento.

Ad alternarsi sul palco, le performance di Tony Boy, Diss Gaga, Slings, Nerissima Serpe e Papa V. Le prevendite saranno attiva da oggi, martedì 9 aprile, alle 16.00 su Ticketone e Ticketsms.

Tony Boy

Nasce a Padova nel 1999, ha cognome austriaco, mentre la madre è originaria di Praga. Si avvicina alla musica fin da piccolo, appassionandosi al pop punk, e successivamente al rap influenzato dal fratello. Inizia a scrivere i primi pezzi rap all’età di 15 anni. Si fa conoscere dal pubblico nel giugno 2019, con l’uscita del suo primo Ep “Non c’è futuro”, interamente prodotto da Wairaki.

Dopo “Champagne” in collaborazione con Mr.Rizzus, “1999” è il secondo singolo del suo 2020, a cui fa seguito “Jungla”. A giugno collabora con Nashley in “Dipendenza”, contenuta nel nuovo Ep di quest’ultimo, mentre a luglio pubblica “Sembra facile” con Dutch Nazari e a settembre “Gas”, estratti da “Going Hard”, il suo album d’esordio ufficiale, pubblicato a ottobre 2020.

Dopo gli ottimi feedback ottenuti da “Going Hard”, che ha portato Outpump e Rockit a segnalarlo come uno degli emergenti più interessanti d’Italia, nel 2021 esce con il suo secondo album in studio, sequel ufficiale del primo, “Going Hard 2”. L’asse con Wairaki alle produzioni resta un punto fermo della produzione di Tony Boy, che ha fatto proprio uno stile trap melodico con influenze che arrivano da oltreoceano, da artisti quali Polo G e Lil Durk. Il fulcro di “Going Hard 2” sono i racconti di vita di un ventenne di provincia, che ha trovato nel rap e nella musica una via d’uscita da una vita piatta.

Dopo i singoli “Hot”, “Progressi” e “Diretto al top” il 7 luglio 2023 esce il suo terzo disco, “Umile”, che vede le partecipazioni di Artie 5ive, Shiva, Vale Pain, Kid Yugi, Frah Quintale, Nerissima Serpe e Digital Astro del quale uscirà successivamente una deluxe composta di 5 tracce aggiuntive. Il 23 dicembre 2023 fa uscire il suo secondo Ep “Export”, insieme di spoiler del quarto album che sarebbe uscito il 23 febbraio 2024 chiamato “Nostalgia (export)”, che a differenza dell’Ep comprende, oltre alle iniziali 7 tracce, anche altre 7 tracce inedite e non.

Diss Gacha

Gabriele Pastero, in arte Diss Gacha, è un rapper torinese nato il 10 dicembre 2001. Si appassiona al rap sin da subito, con una particolare predilezione per quello americano. Cosa che poi si sentirà molto nei suoi testi. Nel 2019, inizia a fare sul serio, cominciando a preparare il suo ingresso nella scena.

Nel 2020 infatti esce “No Smoke”, il primo singolo e video sul suo canale YouTube. Inizia così una collaborazione fruttuosa con il produttore ormai di fiducia Sala, che firma anche il beat di Riviste Gabbana, primo vero video di Gacha. È il 2021 e il rapper ufficializza anche la sua grande passione per il brand di moda, che poi citerà più volte nella sua carriera.

«Io sono sempre stato legato a Dolce & Gabbana come brand – dichiara il cantante –. All’epoca avevamo anche fatto uscire Riviste Gabbana. E mi ricordo che un modello che lavorava per loro un giorno mi ha detto che a Dolce & Gabbana ascoltavano proprio la mia canzone. Poi abbiamo fatto uscire aka Dolce&Gabbana e l’interesse da parte loro è cresciuto ancora. Finché non abbiamo fatto un colloquio in cui loro mi hanno sostanzialmente chiesto come mai io parlassi così tanto di D&G: io gli ho spiegato che come mood è tanto vicino a me, per quanto uno sia un brand di moda e io faccia musica. Tradizione, italianità vera. E loro si sono gasati.»

Il primo Ballas Ep esce in un anno molto prolifico, il 2021. 5 tracce, prodotte ovviamente da Sala, che cominciano a spianare la strada per la notorietà. Nel 2022, infatti, dopo un viaggio in America, Gacha conosce Lil Gotit, promessa rap di Atlanta già ben affermata nel suo paese. Ne nasce “Lamborghini Narcos”, un singolo molto importante per Gabriele.

«Il feat. con Lil Gotit è nato ad Atlanta dopo una sua session – ha raccontato a RapAdvisor – Abbiamo avuto la possibilità di parlarci tramite social e di entrare nel suo studio, per poi costruire poco a poco l’intesa artistica che ha fatto sì che nascesse il pezzo, il video e tutte le cose che ne sono derivate».

Tra la fine della primavera e l’estate 2022, Diss Gacha spara fuori un singolo al mese. Prima Mh Ah Ah, poi 4Meha Shoo, infine aka Dolce&Gabbana, di cui sopra. Chiude l’anno con “Settembre”, singolo solista, e le collaborazioni con Lil Busso e Tredici Pietro in “Sara e Sabrina”, e con Drast (Psicologi) in “Rick Owens”. Il 2023 è senza dubbio l’anno di “Cultura”, un Ep molto lungo che può essere tranquillamente riconosciuto come il primo album del ragazzo. Uno dei più grandi colpi lo mette a segno a metà 2023, con il singolo “Captato”, che diventa virale su TikTok, ottiene il disco d’oro e finisce per entrare a far parte di molti dei futuri freestyle di Gacha.

Slings

Slings è un duo formato dai rapper Prince The Goat e Ibra The Boy, originari di Brescia. A partire dal 2018 rilasciano i singoli “Lasciatemi”, “Bambino e stupido (Freestyle)”, ma è l’anno successivo che attirano le attenzioni del grande pubblico. Nel 2019 la loro fama esplode grazie al singolo “Ci sta”, seguito subito dopo da “Beef” e dalla banger “Onlyfans”, diventata subito una hit. Nel 2022 esce il remix del loro singolo “Thick” in collaborazione con MamboLosco.​ La musica degli Slings è all’insegna delle good vibes, della ricerca di un’energia che non smette mai di brillare.

Nerissima Serpe

Nerissima Serpe, pseudonimo di Matteo Di Falco, è un rapper classe 2000 originario della provincia pavese. Cresce ascoltando hip hop, apprezzando particolarmente Marracash e i Club Dogo. Fonda una piccola etichetta, la K100 Ent, con il produttore Fri2, e comincia a pubblicare brani su SoundCloud. Nel febbraio 2019 esce “Guadalajara”, singolo di VillaBanks feat Nerissima. Il primo singolo ufficiale del rapper è “Barakkino”, sempre con VillaBanks che esce a gennaio del 2020.

Il suo primo album solista è “Denti da latte”m che esce nel 2020, anticipato da due singoli, “Miami” e “Bianche Air Force”. All’interno dell’album troviamo collaborazioni con Papa V, VillaBanks e Digital Astro. Nel gennaio 2021 pubblica insieme a Papa V un album dal titolo “Mafia Slime”, nel quale sono presenti come feat anche “Silent Bob” e “VillaBanks”. A giugno dello stesso anno esce “Spingere una caterva”, singolo che lo introduce a un pubblico più vasto. Don Joe lo sceglie per partecipare al suo nuovo album “Milano Soprano”, Nerissima Serpe si trova con Massimo Pericolo nella traccia “Piccolo Principe”, che si ritrova ad essere uno dei brani più apprezzati del progetto. Il 10 settembre 2021 esce “Ghetto Gospel”, canzone di Digital Astro dove compare come featuring.

L’ultimo singolo uscito è “Aahora”, pubblicato il 13 maggio 2022, prodotto sempre da Fri2. Il 10 marzo 2023 pubblica il singolo “Pietre roventi” insieme a Low-Red. Il 20 aprile esce il singolo “Players Club ’23 (Knights of the Posse)” prodotto da Night Skinny insieme a Artie 5ive, all’interno della traccia troviamo anche “Kid Yugi”, “Tony Boy”, “Papa V”, “Digital Astro” e “Low-Red”. Il 4 maggio esce un altro singolo dal titolo “Monte Fuji”, prodotto da Fri2. L’8 giugno esce il singolo Metropolitana insieme ad Artie 5ive prodotto da Mojobeatz. Il 16 novembre esce “Mamy Freestyle”, prodotto da Fri2. Dopo la pubblicazione di diversi singoli, il 24 novembre 2023 esce il suo nuovo album “Identità”, nella tracklist troviamo i feat con Papa V, Tony Boy, Achille Lauro, Kid Yugi, BNKR44 e Ernia.

Papa V

E’ il vero nome di Lorenzo Vinciguerra, artista classe 2000 cresciuto nell’hinterland milanese. Dopo le esperienze musicali all’interno del team K100 Ent, il 7 ottobre è uscito il suo primo mixtape dal titolo “Gesù Bambino”. Il progetto, interamente prodotto da Fri2, è stato preannunciato dai singoli in anteprima “Al Capone”, “Crack in casa 24/7” e “Apparecchiato”, in collaborazione con il rapper Nerissima Serpe.