“Follonica fucina di storie”: Paolo Di Paolo incontra gli studenti che hanno scritto la raccolta di racconti

Follonica (Grosseto). Giovedì 11 aprile, nella biblioteca della Ghisa di Follonica, alle 17 si terrà un incontro speciale tra scrittori: Paolo Di Paolo, autore apprezzatissimo e finalista del prossimo premio Strega con “Romanzo senza umani” (Feltrinelli, 2023) incontrerà gli IncantAutori, nove giovanissime “penne” che hanno firmato la raccolta di racconti “Follonica fucina di storie”.

Il libro è il risultato di un corso di scrittura narrativa tenuto da Paola Zannoner (Premio Strega ragazze e ragazzi 2018) lo scorso novembre e proseguito fino a fine gennaio di quest’anno con l’elaborazione delle storie, la redazione, e infine la pubblicazione presso la casa editrice fiorentina Editpress.

Si tratta di un lavoro promosso dalla biblioteca comunale della Ghisa in collaborazione con la scuola “A. Bugiani di Follonica” con la professoressa Laura Parisi, che ha stimolato i suoi allievi a partecipare al corso: un fatto eccezionale perché non si tratta di ragazzi delle scuole superiori, già abituati a scrivere e partecipare a concorsi letterari, ma di ragazzi di seconda media, che hanno saputo inventare storie brillanti, originali, di vario genere (dal thriller al sentimentale al fantasy al biografico) e con stili personali.

Lo spunto di discussione e lavoro per le classi è stato il simpatico volumetto di Di Paolo, dal titolo provocatorio, “Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore” (Laterza, 2023), dai quali ragazze e ragazzi hanno “estratto” brani, spunti, idee, stimoli per realizzare, nel corso di questi mesi, letture, ricerche, testi, persino canzoni: segno di una creatività da valorizzare e sviluppare, di una “fucina”, come hanno titolato gli IncantAutori, per forgiare piccole opere preziose.