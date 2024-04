“La voce e la sua forza eterea”: seminario teorico – pratico dell’associazione Korè

Follonica (Grosseto). L’associazione Kore, centro per la ricerca e l’educazione psicosomatica Aps, realizza eventi dove si utilizzano vari linguaggi culturali per raccontare la vita, il corpo con le sue funzioni.

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, Kore propone sabato 6 aprile, alle 17.30, nei locali della propria sede, in via Bellini 39 a Follonica, un seminario teorico – pratico condotto da Gabriele Gori, anche autore del libro “Asceta di città, richiami alla tua vera essenza” (edizioni AirAli”.

Questo incontro, dal titolo “La voce e la sua forza eterea”, vuol essere per i partecipanti un’esperienza sonora di vocalizzazione, emissione di armonici, vibrazioni e frequenze, vissuti come meditazione, per una ricerca di consapevolezza ed equilibrio: una riscoperta del suono ed una rieducazione all’ascolto che conduce in un viaggio dove emergono veri riflessi di luce.

Ingresso libero e partecipazione gratuita.