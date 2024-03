“Click d’autore”: incontro con il fotogiornalista Fabio Muzzi nella sala Tirreno

Follonica (Grosseto). Continuano le attività del Fotoclub Follonica: oltre all’ormai consolidato concorso fotografico nazionale “Trofeo Città di Follonica”, giunto alla sua 13^ edizione, e alla partecipazione annuale ad “Artestate” e dopo le serate con Virgilio Bardossi del 13 novembre scorso e con Valter Bernardeschi del 12 febbraio scorso, il prossimo “Clic d’autore”, lunedì 25 marzo, sarà presente a Follonica, nella sala Tirreno, in via Bicocchi 53/A a Follonica, alle 21, il fotogiornalista Fabio Muzzi.

Fabio Muzzi

Fabio Muzzi, nato a Siena nel 1964, vive a Pisa. Fotografo professionista dal 1988. Giornalista pubblicista nel 1991, professionista dal 1996.

Il suo archivio è composto da servizi, reportage e immagini realizzati in oltre 30 anni di lavoro, nei quali ha collaborato con numerose testate giornalistiche e case editrici prestigiose, ottenendo importanti riconoscimenti.

Nel corso degli anni della sua professione si ricorda, fra l’altro, immagini e reportage fotografici, fra i quali il Palio di Siena, le Quattro Stagioni della Val d’Orcia, i 10 anni dei lavori di stabilizzazione della Torre di Pisa, che sono stati pubblicati su quotidiani, agenzie di stampa, magazine italiani e stranieri, siti web quali: Corriere Della Sera, La Repubblica, Gente, Oggi, Focus, Il Venerdì di Repubblica, Sette di Rcs, Lo Specchio della Stampa, Le Figarò, The Times, Epa, Agence France Presse, Associated Press, El Mundo, Wall Street Journal, Grand Reportages, Usa Today, The Guardian, Geo Spain, Geo France, Geo Germany, Geo Russia, Geo Korea, Geo International, Herald Tribune, The Sunday Times, Life, Time, Bbc World, Los Angeles Time, Washington Post.

Dal 2018 intensifica l’attività di produzione foto, video, creativa e giornalistica con l’ausilio dei droni. Questa attività lo porta a consolidare e sviluppare collaborazioni con agenzie di stampa, organi di informazione, testate televisive straniere, Enti pubblici e aziende.

Nel 2024, su incarico dell’Università di Pisa, ha realizzato un lavoro di documentazione fotografica esclusivamente con l’ausilio di droni sui beni architettonici di proprietà dell’Ateneo, concluso con la pubblicazione di un volume fotografico.

“È veramente un motivo di orgoglio per il nostro Fotoclub avere un ospite così prestigioso che, nel corso della serata, ci presenterà e ci racconterà i suoi reportage – si legge in una nota dell’associazione -. Un’occasione per ammirare le opere di un giornalista fotografo di grande esperienza”.