“Le donne dell’alta Maremma”: incontro dell’associazione Kore con Patrizia Scapin

Follonica (Grosseto). Con il patrocinio ed il saluto del Comune di Follonica, sabato 9 marzo, alle 16.30, al museo Magma, nella Sala dei Fantasmi, nell’area ex Ilva di Follonica, si terrà l’incontro tra la nota ed apprezzata studiosa e saggista di storia della Resistenza locale, la dottoressa Patrizia Scapin, e la dottoressa Daniela Cecchi, psicologa e psicoterapeuta già presidente dell’associazione culturale Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica Kore, per una lettura di genere sull’argomento: “Le donne dell’alta Maremma – Tra antifascismo, Resistenza e impegno politico – sociale (1920 -1950”, che è anche il titolo dell’ultima “fatica” letteraria di Scapin.

“Lo studio e la ricerca condotti dall’autrice, infatti, non solo offrono un doveroso resoconto, di cui rimarrà memoria a stampa, sull’impegno della donna nel nostro territorio come contributo alla liberazione, ma ha fatto anche emergere tutte le modalità attraverso le quali il femminile riesce a manifestarsi in quella contingenza ed agire in ogni ambito della lotta, l’approvvigionamento, l’assistenza sanitaria, la comunicazione e l’organizzazione di atti di ribellione, di attività caratterizzanti una profonda umanità che solo la donna, consapevole del proprio femminile, può realizzare ed individuare – si legge in una nota dell’associazione Kore -. L’impegno di donne come queste, rimaste nella memoria, hanno poi fecondato l’organizzazione della società del dopoguerra, quella rinascita dove vi era attenzione per il sociale, per il lavoro e per la sanità”.

“L’associazione Kore anche attraverso pubbliche conversazioni su specifiche tematiche si propone di offrire un modello di educazione psicosomatica finalizzato alla gestione consapevole del proprio corpo nella relazione con la natura e la società, nelle quali vive – termina il comunicato -. Partendo dallo studio e dall’individuazione delle funzioni come psicosomatiche, è possibile educare l’individuo a conoscere se stesso”.

Ingresso libero e gratuito.