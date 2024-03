Follonica Summer Nights: i rapper Kid Yugi e Artie 5ive in concerto al Parco centrale

Follonica (Grosseto). Il rap di due tra i nomi più importanti e attuali della scena italiana, Kid Yugi e Artie 5ive con i loro live sul palco del Follonica Summer Nights il 13 agosto.

Kid Jugi

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese classe 01′. Nato e cresciuto a Massafra (Taranto), inizia a fare rap dalla prima adolescenza, ma è solo a febbraio 2022 che pubblica il suo primo singolo “Grammelot” su Spotify. L’artista porta un immaginario moderno, ma allo stesso tempo ricercato, contraddistinto da citazioni letterarie e cinematografiche. Ad aprile 2022 inizia a lavorare con Underdog Music e Thaurus Music, pubblicando i singoli “Sturm Und Drag”, “Kabuki”, “King Lear” e “DEem” in collaborazione con Tony Boy e Artie 5ive che ha anticipato la pubblicazione di The Globe, il suo primo album ufficiale. Il 2023 è l’anno della svolta per l’artista pugliese, a maggio pubblica un Ep in collaborazione con il producer The Night Skinny che riscuote successo nel panorama urban italiano, ma è la collaborazione nel disco “La Divina Commedia” di Tedua a mostrare il talento cristallino di Kid Yugi a tutta Italia. In seguito arriva la collaborazione in “Figlio unico” con Irama, Rkomi ed Ernia e nell’autunno collabora anche con Noyz Narcos e Salmo nel disco “Cvlt”. A gennaio 2024 Kid Yugi pubblica “Paganini”, il primo estratto del suo prossimo disco ufficiale.

Artie 5ive

Artie 5ive, pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, è un rapper milanese classe 2000. Di origini italo-sierraleonesi, il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano. Il suo stile si rifà alla scuola drill di Detroit caratterizzata da bpm sostenuti, melodie rapide e ripetitive, bassi pesanti ed acid e testi espliciti. Le sue prime uscite risalgono a metà 2020, in brani come “Five Stars” di Sexymoneyg e “Non accetto consigli” di Wenzitoflow o le sue “Finchè siamo sbronzi e Red Bandana”, quest’ultima il suo primo video ufficiale pubblicato. Sul finire del 2020 pubblica, sempre da indipendente, il brano “Calabasas”. La prima apparizione del 2021 è invece per l’album “Convivio” di Beggy Saint G nel brano “Stai lontano da me”, seguita a distanza di qualche mese da “Così parlò Artie 5ive”.

Il 2022 è l’anno del salto di qualità: dopo “Fiaccola”, il secondo video pubblicato è quello di Anticorpi feat Ddusi, traccia che inizia a definire l’Artie 5ive che di lì a poco avrebbe raggiunto la notorietà nazionale. La coppia si ripete nello stesso mese con “Murder Dance”. Ad intesa artistica raggiunta, Artie 5ive e Ddusi pubblicano successivamente una tripletta di singoli composta da Paramedici (1/3), Ready Rock (2/3) e Tookie Williams (3/3).

Il primo featuring di peso arriva ad ottobre 2022 con la partecipazione in Dem di Kid Yugi, in cui figura anche Tony Boy, contenuta nell’album The Globe. Ad inizio 2023 pubblica 2 minuti, brano diviso in “un minuto di tempo” e “un minuto di silenzio”, usciti come anticipazione sul suo profilo Instagram.

La svolta definitiva arriva a febbraio, quando Artie 5ive collabora con Rondodasosa per la traccia Ready 4 War. A bissare il successo il singolo Albv prodotto da Ddusi e Jaily, questa volta in solitaria, uscita il 24 marzo. Il featuring con Rondo si ripete il mese successivo in Eyes of the tiger, che sarà il primo estratto del primo Ep. Il 21 aprile è coinvolto da Night Skinny per la sua posse Players Club ’23 (Knights of the Posse), traccia in cui racchiude il meglio dei talenti emergenti nell’anno. Al fianco di Artie 5ive infatti troviamo Nerissima Serpe, Tony Boy, Papa-V, Low-Red, Digital Astro e Kid Yugi. Il 3 maggio pubblica esclusivamente su Instagram Sorrido sempre Freestyle, prodotto sempre da Ddusi insieme a Sadturs, antipasto dell’Ep che sarebbe uscito due giorni dopo, ossia “Aspettando la bella vita”. La raccolta contiene 10 tracce e le collaborazioni di Rondodasosa, Anna, Digital Astro & Tony Boy e Kid Yugi. La settimana successiva Artie 5ive ricambia il featuring con Kid Yugi comparendo nella sua Porto il Commerciale prodotta da Night Skinny, inserita in Quarto di Bue Ep.

L’8 giugno collabora con Nerissima Serpe per Metropolitana, prodotta da MojoBeatz e 88rnk, di cui viene pubblicato anche il video, mentre il 7 luglio Artie 5ive è presente nell’album Umile di Tony Boy, nella traccia Victoria. Il 21 luglio esce invece TOP G featuring Sacky, prodotta dai rispettivi producer, Ddusi e Nko.

Il 25 settembre Aspettando la bella vita ottiene la certificazione oro. Il 6 ottobre esce Aspettando la bella vita: Prima e Dopo, un repack contenente diciannove tracce. Il 24 novembre esce il singolo Red&Blue feat. Rondodasosa prod. Nko per Warner Music Italy, il brano ha anticipato l’uscita del joint album dei due.

Artie 5ive e Rondodasosa uniscono le forze e collaborano nella realizzazione del loro primo joint album dal titolo Motivation 4 the streetz. Un progetto di 17 tracce in cui troviamo le collaborazioni di: Capo Plaza, Rose Villain, Achille Lauro, Rasty Kilo, Tony Effe e Bello Figo.