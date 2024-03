“Delirio a due”: tutto esaurito per lo spettacolo teatrale di Eugène Ionesco

Follonica (Grosseto). Un piccolo capolavoro del Teatro dell’assurdo arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per la stagione “Metamorfosi” con due interpreti d’eccezione e registra il tutto esaurito: venerdì 8 marzo, alle 21.15, Maria di Biase e Corrado Nuzzo portano in scena “Delirio a due” di Eugène Ionesco, una produzione Agidi e Coop Cmc/Nidodiragn con la traduzione di Gian Renzo Morteo.

“Delirio a due”

Un irresistibile scherzo teatrale, tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno trasparire, comunque, una società che affoga nella tragedia quotidiana e dove il linguaggio non è strumento di comunicazione, ma un ostacolo che allontana e divide. Dominano nella rappresentazione il paradosso e il grottesco e la perenne, futile e incessante lite tra lui e lei, ridicole marionette umane, imprigionate in un ménage familiare annoiato e ripetitivo.

Il tema di discussione, terreno di scontro tra i due protagonisti, è sempre lo stesso: la chiocciola e la tartaruga sono la stessa bestia? E questa domanda diventa un pretesto per avviare un dialogo sempre più serrato e bellicoso, che presto raggiunge le vette di un nonsense tragicomico. Tutto questo avviene mentre all’esterno della casa infuria una misteriosa guerra civile che i due, ciechi e sordi alla realtà, quasi non percepiscono, impermeabili alle bombe che esplodono, alle sparatorie che echeggiano, alle stragi, agli edifici che crollano.

La potenza comica ed eversiva di Ionesco arriva in questa pièce a risultati geniali e tragicomici e la naturalezza surreale con la quale l’autore costruisce dialoghi e situazioni di questo cinico gioco al massacro diventa un formidabile strumento di analisi e critica di una società ottusa e urlante, troppo spesso incapace di afferrare il senso di ciò che le accade intorno.

In scena, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase prestano a “Delirio a due” la loro naturale bizzarria, il loro talento imprevedibile e mai convenzionale, per disegnare una situazione che è la perfetta e amara metafora dell’oggi, dove riso e sorriso evidenziano ancor più la banalità quotidiana, il conformismo, le paure di una società inaridita e patologicamente insoddisfatta di sé.

Attori molto amati e conosciuti dal pubblico per la loro attività televisiva, cinematografica e radiofonica, Corrado Nuzzo e Maria di Biase hanno proposto, negli ultimi anni, performance particolarmente intense, sia in coppia che singolarmente, da “Zelig” a “Lol2” in tv, da “Numeri uni” su Radio Due e al cinema con Aldo Giovanni e Giacomo e Ficarra e Picone. Con “Delirio a due” il pubblico potrà apprezzarli con il loro primo amore, il teatro, ma in una veste inedita come interpreti di un grande classico del Teatro dell’assurdo.

Prima dello spettacolo

Alle 18, nella sala “Eugenio Allegri” la compagnia incontra il pubblico per l’appuntamento organizzato dall’associazione Cantiere Cultura di Follonica e condotto dall’attore Sergio Sgrilli. Alle 19.45 sarà possibile partecipare alla cena in teatro a cura dell’associazione Ristoratori follonichesi. Questa volta sarà lo chef Mirko Martinelli del ristorante “Oasi” a curare il menu. Per prenotare la cena è necessario chiamare lo Iat di Follonica al numero 0566.52012.

Prossimi appuntamenti

Il 16 marzo, per la rassegna “Altri percorsi”, va in scena “Io” di Antonio Rezza, mentre il prossimo appuntamento con la stagione teatrale “Metamorfosi” è in programma per venerdì 22 marzo, con “Immacolata concezione” di Vucciria Teatro.

Per acquistare i biglietti è possibile rivolgersi all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49, aperto dal martedì alla domenica con orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, e alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo oppure online su www.lepolda.adarte.18tickets.it.

Foto di Marina Alessi