“Follonica Summer Nights”: Nayt in concerto al Parco centrale

Follonica (Grosseto). Nayt ha dimostrato ancora una volta che il suo habitat naturale è quello del palco. Dopo il tour nei club in autunno, quasi interamente sold out, l’artista annuncia 4 nuovi live per l’estate, che vanno ad aggiungersi alle date già in calendario. Tappa al “Follonica Summer Nights” il 9 agosto a Follonica.

Gli appuntamenti dell'”Habitat Tour 2024: romantico finale” vedranno Nayt esibirsi in location d’eccezione e nei principali festival italiani, con cornici scenografiche che saranno lo sfondo di uno spettacolo che ci riporterà – questa volta all’aperto – in quello spazio speciale e sicuro che è stato il momento live del tour di “Habitat”.

I biglietti per le nuove date, compresa quella di Follonica, saranno in vendita dalle ore 14.00 di giovedì 29 febbraio su TicketOne.

Il tour

L'”Habitat Tour” ha alzato ancora di più l’asticella del percorso intrapreso da Nayt. Uno show che resterà nella storia del rap, curato nei minimi dettagli, dalle luci alla musica, dai visual agli effetti speciali. Dei concerti che, chi c’era, dimenticherà difficilmente, un racconto che ha creato uno spazio intimo, una comfort zone in cui sentirsi davvero a casa e in cui tutti i presenti erano uniti nel vivere un’emozione e una magia collettiva.

Nayt

Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, è tra gli artisti più interessanti della scena italiana. Dalla pubblicazione dei primi singoli il suo nome è unito a quello del produttore 3D. Il sodalizio tra i due, maturato e consolidato nel tempo, ha portato all’avvicinamento del rapper alla label VNT1, realtà fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto.

Dal singolo “No story”, Nayt è riuscito a costruire un percorso solido e basato sui fatti e sulla coerenza, affermandosi come uno dei nomi più tecnici, prolifici ed innovativi nel panorama rap italiano, stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere in Italia. Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di “Raptus”, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015. Il disco debutta alla posizione numero 2 delle classifiche italiane e tutti i brani contenuti all’interno entrano nella top 50 di Spotify, regalando a Nayt un posto di diritto tra i big della scena hip hop Italiana. A settembre 2020 esce “Non voglio fare cose normali”, un’autobiografia in cui Nayt racconta la sua infanzia e adolescenza e i primi anni della sua carriera, che anticipa il preponderante aspetto introspettivo riscontrabile in “Mood”, l’ultimo album di inediti uscito a dicembre dello stesso anno.

Il viaggio nell’animo umano si è poi completato a ottobre con l’uscita del nuovo album “Doom”, certificato oro da Fimi/GfK Italia: con questi due lavori l’artista si è aperto ad una nuova produzione fortemente caratterizzata da una commistione con linee più melodiche e musicali, confermata dalla pubblicazione a luglio del 2022 del singolo “Paraguai” (prod CanovA), a cui ha fatto seguito un tour completamente sold out. A giugno 2023 pubblica il suo ultimo lavoro discografico, “Habitat”, un album di ricerca che invita a cercarsi, che nella sua settimana di uscita ha debuttato al secondo posto della classifica Top Album Fimi e al primo della Top Vinili.