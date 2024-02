Torna “Clic d’autore”: un incontro per illustrare le emozioni di Valter Bernardeschi

Follonica (Grosseto). Continuano le attività del Fotoclub Follonica.

Oltre all’ormai consolidato concorso fotografico nazionale “Trofeo Città di Follonica”, giunto alla sua 13^ edizione, e alla partecipazione annuale ad “Artestate” e dopo la serata con Virgilio Bardossi del 13 novembre scorso, per il prossimo “Clic d’autore”, il 12 febbraio, sarà presente a Follonica, nella sala Tirreno, in via Bicocchi 53/A, alle 21, il grande “maestro naturalista” Valter Bernardeschi.

Valter Bernardeschi

Valter Bernardeschi, nato nel 1958, vive in Toscana in un piccolo borgo sulle colline pisane. Inizia a fotografare negli anni ‘70, da prima il paesaggio toscano e poco più tardi gli animali degli ambienti selvaggi del mondo. Attraverso la fotocamera vede e rivela la natura come testimonianza dell’arte suprema della creazione e fonte d’insegnamento per un’educazione primaria. Molte delle sue fotografie sono state pubblicate su National Geographic ed altre autorevoli riviste Italiane ed internazionali. Collabora con l’importante agenzia fotografica francese BiosPhoto. È direttore del “Dipartimento Esteri” della Federazione nazionale di fotografia Fiaf e responsabile per l’Italia della Federazione internazionale Fiap.

Autore di libri, mostre personali e di lavori fotografici, in collaborazione con parchi nazionali italiani ed esteri. E’ stato vincitore di importanti concorsi fotografici e nel 2013 è stato premiato al Wildlife Photographer of the Year del Natural History Museum di Londra.

Sul suo profilo si legge: “Il mio canto libero è una breve sintesi di quello che riesco (o non riesco) a raccontare con le mie fotografie. Le fotografie sono emozioni e le emozioni sono le fotografie delle suggestioni che vivo in certi momenti, ovunque mi trovi nel mondo”.

“È veramente un motivo di orgoglio per il nostro Fotoclub avere un ospite così prestigioso che, nel corso della serata, ci presenterà e ci racconterà i suoi capolavori, le sue emozioni, appunto – si legge in una nota degli organizzatori –. Un’occasione per ammirare le opere di un fotografo dalla grande forza espressiva. Lavori intensi e coinvolgenti e il racconto di un vissuto fotografico che sarà stimolo e crescita per tutti.”