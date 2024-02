Tutto pronto per il primo weekend di Carnevale: il programma delle iniziative

Follonica (Grosseto). Ultime ore di trepidazione poi da sabato pomeriggio, 3 febbraio, a Follonica sarà ufficialmente tempo di Carnevale. Si inaugura infatti, con il tradizionale arrivo di Re Carnevale e l’alzabandiera in piazza a Mare, la 57esima edizione della manifestazione in maschera del golfo, che occuperà tutto il mese di febbraio con le sfilate dei carri e delle mascherate e le numerose iniziative collaterali.

Il programma

Il vernissage del Carnevale è ormai un appuntamento tradizionale e collaudato: alle 16.30 di sabato pomeriggio il carro del sovrano partirà dalla piazza antistante il Comune di Follonica per poi percorrere il centro cittadino accompagnato a bordo dalle otto reginette dei rioni che faranno da damigelle al sovrano del buonumore. Prima tappa del minicircuito quella di piazza a Mare, dove verrà issata la bandiera ufficiale del Carnevale di Follonica, poi l’appuntamento sarà in piazza Sivieri, dove il re pronuncerà il suo tradizionale discorso di insediamento e prenderà virtualmente possesso della città per tutto il periodo della manifestazione. L’evento è organizzato dall’associazione Reginette Carnevali Follonica.

L’attesa poi si sposterà tutta sulla giornata di domenica, che vedrà due eventi: la mattina alle 9, ma il ritrovo per i concorrenti sarà alle 7.30, nella sede del circolo Lni Follonica in viale Italia 321 a Pratoranieri, dove andrà in scena la 34esima Coppa Carnevale di pesca subacquea, gara inserita nel circuito nazionale di pesca subacquea organizzata in collaborazione con la Fipsas, con i concorrenti accoppiati ai vari rioni cittadini; alle 14.30, per la prima sfilata dei carri e delle mascherate nel circuito sul lungomare. Circuito che toccherà anche via Albereta, via Bicocchi e via Gorizia: sfileranno i carri del rione Capannino, “La Rinascita”, reginetta Annalisa Di Maio; Cassarello, “Maledetta Primavera”, reginetta Alexia Barni; 167 ovest, “Gioca bambino, non smettere di sognare”, reginetta Elisa Sassara; Centro, “Il treno per un mondo migliore”, reginetta Jennifer Sini; Chiesa, “In Vino Veritas”, reginetta Francesca Senesi; Pratoranieri, “Non tutto è realizzabile ma si può sognare e rincorrere i desideri”, reginetta Lucia Todini; Senzuno, “Senz’1 Circus”, reginetta Chiara Pinzaferri; Zona Nuova, “Alla corte del Carnevale ogni scherzo vale”, reginetta Alessia Cappelletti.

I carri usciranno la mattina di domenica attorno alle 9 dai capannoni in zona industriale per raggiungere piazza XXV Aprile, dove avverrà il montaggio, prima del posizionamento sul circuito. In caso di maltempo (che fortunatamente non sembra interessare questo weekend) domenica mattina l’associazione Carnevale Follonica comunicherà sui propri canali social e su quelli del Comune di Follonica notizie in merito alla sfilata.