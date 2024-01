“Romanzo d’infanzia”: ecco lo spettacolo per chi non può fare a meno dell’amore

Follonica (Grosseto). “Romanzo d’infanzia”, lo spettacolo cult della Compagnia Abbondanza/Bertoni, arriva al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, domenica 28 gennaio, alle 17, per la rassegna “Famiglie e teatro”.

Lo spettacolo

Uno spettacolo di particolare intensità e poesia, pluripremiato e acclamatissimo in Italia e all’estero da oltre 20 anni, e dedicato a tutti coloro che non possono fare a meno dell’amore, che danza e parla della relazione tra genitori e figli.

“Romanzo d’infanzia” commuove gli adulti e fa ridere i bambini, grazie all’interpretazione di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, che danno vita a questo racconto un’energia che riesce a dare leggerezza alla storia. I due danzatori sulla scena si alternano tra essere genitori e figli e poi fratelli e oscillano tra il subire e il ribellarsi, la fuga e il ritorno.

Vincitore del premio “Stregagatto” 1997/98, “Romanzo d’infanzia” vedi i testi di Bruno Stori, coreografia e interpretazione di Abbondanza e Bertoni, regia e drammaturgia di Letizia Quintavalla e Bruno Stori, musiche di Alessandro Nidi e ideazione luci di Lucio Diana. È coprodotto da Teatro Testoni Ragazzi con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, dipartimento dello spettacolo.

In occasione dello spettacolo “Romanzo d’infanzia” prosegue anche il progetto “Domeniche a teatro”, in collaborazione con il Cantiere Cultura e la libreria Altri Mondi, che prevede attività culturali gratuite, prima dello spettacolo. Dalle 15.30 alle 16.15, quindi, venti tra bambini e adulti potranno partecipare a un laboratorio (è consigliata la prenotazione all’ufficio Iat). A seguire, nella zona bar del teatro, sarà offerta gratuitamente una merenda a buffet ecosolidale a tutti i bambini. La fotografa Ilaria Costanzo documenterà con scatti d’artista i pomeriggi a teatro: proprio nella zona bar sono esposte le sue fotografie con i volti dei partecipanti alle attività proposte nella scorsa stagione.

Per acquistare i biglietti, al costo di 5 euro, è possibile rivolgersi all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo oppure online su https://www.adarte.18tickets.it/.