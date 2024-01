Carnevale: in prevendita online i biglietti delle sfilate, ecco come acquistarli

Follonica (Grosseto). Febbraio è vicino e con lui arriva anche il Carnevale follonichese.

Le date sono note: le sfilate si terranno nelle quattro domeniche di febbraio con eventuale recupero, in caso di maltempo, di una sfilata il 3 marzo. Anche quest’anno il Carnevale di Follonica ha attivato la prevendita on line per le quattro domeniche delle sfilate. La vendita è curata dalla piattaforma ciaotickets.com, che già da qualche anno è partner dell’associazione Carnevale Follonica fornendo la stampa dei biglietti cartacei tradizionali alla quale, dall’edizione 2023, si è aggiunta anche la possibilità di acquisto telematico.

Per le quattro domeniche di carnevale, oltre quindi al tradizionale biglietto cartaceo da acquistare direttamente ai varchi del circuito cittadino ogni domenica di sfilata, è prevista anche la vendita tramite il biglietto elettronico: per chi acquisterà l’ingresso tramite la piattaforma on line sarà possibile mostrare il biglietto ai varchi direttamente dal proprio cellulare o stamparlo con la stampante di casa. Non sarà quindi necessaria alcuna spedizione tramite corriere. Ciaotickets, inoltre, ha anche una rete di punti vendita fisici in tutto il territorio italiano, dove sarà possibile rivolgersi per acquistare l’ingresso al Carnevale di Follonica.

I costi dei biglietti

Il costo del biglietto in prevendita sarà di 8 euro, compreso 1 euro di prevendita, mentre alle casse del circuito il giorno della sfilata il costo sarà di 7 euro. Prezzi rimasti invariati rispetto all’ultima edizione. I bambini e le bambine che alla data dell’evento non hanno compiuto 8 anni entrano gratuitamente. Chi acquisterà il biglietto on line potrà entrare da qualsiasi varco nel circuito, dirigendosi direttamente all’ingresso e seguendo le istruzioni degli steward presenti.

Per perfezionare l’acquisto on line basta andare all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/carnevale-follonichese-2024, scegliere il numero di biglietti e la sfilata per la quale si vuole acquistare l’ingresso.

Il primo appuntamento utile è per il pomeriggio di sabato 3 febbraio con l’arrivo di Re Carnevale, evento organizzato dall’associazione Reginette Carnevali Follonica, e l’alzabandiera che in piazza a mare vedrà issato il vessillo di Gigi del Golfo per tutto il periodo delle sfilate. Poi, da domenica 4 febbraio, tutti sul circuito del lungomare per ammirare finalmente carri, mascherate e reginette dell’edizione 2024 del Carnevale follonichese.