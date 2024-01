Biblioteca della Ghisa: tutti i laboratori e le novità del 2024

Follonica (Grosseto). Ecco tutti i progetti della Biblioteca della Ghisa di Follonica per il nuovo anno: questa mattina l’assessore alle politiche culturali Barbara Catalani ha presentato il consistente programma pensato per il vasto pubblico della biblioteca. Insieme a lei, il personale della biblioteca: la direttrice Claudia Mori e la funzionaria Laura Galeazzi.

«Nei giorni scorsi abbiamo presentato i numeri dell’anno 2023, con dati sorprendenti, che mostrano come e quanto investire risorse in attività culturali porti dei risultati concreti – commenta Catalani –. La Biblioteca della Ghisa ha ottenuto ottimi risultati e questo significa che, con i progetti del 2023, abbiamo intercettato il bisogno espresso dalle cittadine e dai cittadini. Per questo abbiamo deciso di continuare a crescere con progetti e laboratori anche per il 2024».

I progetti

Il primo progetto presentato è il festival Folmasca, della scrittrice Paola Zannoner. Tutto prende avvio con un’iniziale intesa tra le tre biblioteche comunali di Follonica, Massa Marittima e Scarlino per realizzare un percorso di lettura condiviso. Folmasca è un festival di letteratura per ragazzi e ragazze, sul tema del “libro” come oggetto di lettura e strumento per la trasmissione di contenuti, idee, memoria.

«Si tratta di un progetto pilota – spiega Catalani – che prevede lo svolgimento di un laboratorio di scrittura per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado del comune di Follonica, con successiva realizzazione di un libro di racconti».

Il laboratorio si terrà in biblioteca per un gruppo di 15 candidati. Sono previste due giornate di incontri, l’11 e il 12 aprile, con lo scrittore Paolo Di Paolo, autore del libro “Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore” (Laterza 2023).

Dal 22 gennaio al 15 maggio si svolgerà poi il concorso di lettura “One Pager, tutto in una pagina“, pensato per bambine e bambine dagli 8 ai 13 anni. Un concorso dove dovrà essere realizzata un’analisi di un libro seguendo indicazioni ben precise date dal personale della biblioteca.

Sabato 20 gennaio, alle 10, verrà invece inaugurata la nuova postazione di Cine-merenda, il nuovo spazio dvd pensato per i bambini e le bambine, con divanetti, cuffie e una selezione di dvd. E non manca lo spazio dedicato ai giochi da tavolo: la biblioteca ha acquistato numerosi giochi che possono essere utilizzati nella sala dedicata.

Infine, come tutti gli anni, non mancano i laboratori organizzati dalla Biblioteca comunale della Ghisa con letture, laboratori e progetti vari che andranno avanti per tutto l’anno.

«La Biblioteca della Ghisa – conclude l’assessore Catalani – è un’eccellenza e deve continuare ad esserlo. Lo dimostra anche l’alto numero di utenti che popolano le sale e che hanno fatto diventare la biblioteca un luogo di aggregazione e di ritrovo estremamente importante. E, per aggiungere una novità al 2024, verrà anche premiato il lettore che ha preso in prestito il maggior numero di libri durante l’anno».