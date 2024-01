Il Carnevale 2024 getta la maschera: galà di presentazione in teatro

Follonica (Grosseto). Nella prestigiosa cornice del Teatro Fonderia Leopolda si è tenuto sabato 13 gennaio il galà di presentazione dell’edizione 2024 del Carnevale follonichese, che tornerà ad animare il circuito sul lungomare nelle quattro domeniche di febbraio con eventuale recupero, in caso di maltempo, di una sfilata il 3 marzo.

Il galà ha visto la partecipazione di numerosi volontari appartenenti agli otto rioni Capannino, Cassarello, 167 ovest Campi alti al mare, Centro, Chiesa, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova, oltre alla partecipazione del sindaco di Follonica, Andrea Benin,i che ha aperto il pomeriggio assieme al vice delegato dei rioni Monica Belloni. E un pensiero è andato da parte di tutto il popolo in maschera del golfo anche a Mario Buoncristiani, il presidente di rione con maggior militanza all’interno del Carnevale e delegato dell’associazione, adesso impegnato in una difficile battaglia personale.

“E’ un’edizione del Carnevale di Follonica che si presenta alla città con la temporanea indisponibilità del delegato dell’associazione – spiega il vice deledago Monica Belloni -, i presidenti, tutti i partecipanti dei rioni si uniscono in un’unica frase: ‘Brontolone ti aspettiamo!’ Nell’attesa del ritorno di Mario abbiamo organizzato un’edizione che farà divertire i bambini di oggi e quelli di ieri. Inaspettatamente chiamata a tirare le fila, voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato e sostenuto a partire da tutti i volontari che hanno portato avanti i progetti con impegno ed amore per il Carnevale. Un ringraziamento all’amministrazione comunale, che è da sempre vicina alla manifestazione e quest’anno è stata chiamata ad una collaborazione maggiore. Un grazie speciale a tutti i presidenti che hanno trovato la forza ed il tempo per colmare le molteplici attività svolte negli anni passati dal delegato. Un saluto a tutti i cittadini che dimostrate interesse crescente per il Carnevale e che con il vostro divertimento e la vostra approvazione siete il carburante della manifestazione. Buon divertimento a tutti”.

Il Teatro Fonderia Leopolda ha ospitato, oltre alla presentazione degli otto bozzetti, anche quella delle otto reginette, le miss che rappresenteranno la bellezza durante la kermesse in maschera e che, dopo essere state presentate al proprio rione, sono state ufficialmente svelate anche alla città e agli amanti del carnevale. Ufficializzato anche il programma delle iniziative collaterali, come da tradizione ricco di appuntamenti sportivi e culturali, così come è tornato anche il concorso Follostrello che ha definito le due canzonette ufficiali della manifestazione, una per i ritmi tradizionali e una per quelli moderni.

Adesso non resta che aspettare il pomeriggio di sabato 3 febbraio con l’arrivo di Re Carnevale, evento organizzato dall’associazione Reginette Carnevali Follonica, e l’alzabandiera, che in piazza a Mare vedrà issato il vessillo di Gigi del Golfo per tutto il periodo delle sfilate. Poi, da domenica 4 febbraio, tutti sul circuito del lungomare per ammirare finalmente carri, mascherate e reginette dell’edizione 2024 del Carnevale follonichese.