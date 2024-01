“In questo 9cento”: uno spettacolo per rendere omaggio alla nascita della città

Follonica (Grosseto). Domenica 14 gennaio, al Teatro Fonderia Leopolda, va in scena “In questo 9cento”, omaggio alla nascita della città di Follonica e ad Eugenio Allegri da parte del Cantiere Cultura e del Comune di Follonica, all’interno di “Parade”.

Il progetto è realizzato del Centro studi danza con la collaborazione di Benedetta Rustici e del ballerino coreografo Giulio Pighini, dell’Aterballetto di Reggio Emilia.

“’In questo 9Cento’ – dichiara il presidente del Cantiere Cultura Salvatore Acquilino – narra di un viaggio nel tempo, un viaggio che parte dalla costruzione della fonderia ed arriva alla nascita della città di Follonica con i suoi 100 anni di storia e dà un senso alla domanda: ‘E se questa fonderia un giorno non troppo lontano producesse sogni? Non soltanto bisogni, ma veri e propri sogni?’. Narra la storia di uomini e donne che costruiscono una comunità e che oggi vogliamo riattivare attraverso i giovani. La costruzione di senso di appartenenza, di rispetto delle proprie origini e del luogo nel quale viviamo è un percorso educativo e civico che produce inclusione, accoglienza e visione. Costruisce futuro e la volontà di esserne protagonisti. Il 2024 sarà anche il bicentenario dell’incoronazione di Leopoldo II di Lorena, che per Follonica è stato anima innovatrice e fondatrice del primo nucleo produttivo ed urbano, ed il progetto del Cantiere Cultura è il primo evento che porteranno Follonica a celebrare Leopoldo II e la sua opera”.

Il Cantiere Cultura ringrazia per la collaborazione e per il supporto: AdArte Spettacoli, Zaches Teatro, Lorenzo Brunello.

Gli spettacoli si terranno alle 18 (primo spettacolo), alle 19.15 (secondo spettacolo), alle 20.30 (spettacolo conclusivo)

I biglietti si possono acquistare all’ufficio Iat, in via Roma a Follonica, o online al seguente indirizzo: https://leopolda.adarte.18tickets.it/event/15195?ref_date=2024-01-14