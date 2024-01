Nuovo appuntamento con “FotografiAMO”: Michele Cimini ospite del Fotoclub

Follonica (Grosseto). Continuano le attività del Fotoclub Follonica: oltre all’ormai consolidato concorso fotografico nazionale “Trofeo Città di Follonica” giunto alla sua 13^ edizione, e alla partecipazione annuale ad “Artestate”, nell’ambito del programma “FotografiAMO“, il Fotoclub organizza serate d’autore con illustri fotografi.

Dopo le serate con Massimo Vannozzi, del 23 ottobre scorso, e Lorenzo Lessi, dell’11 dicembre scorso, per la prossima serata d’autore, lunedì 15 gennaio, sarà presente a Follonica, ospite del Fotoclub, Michele Cimini, un fotografo che spazia in un ampio panorama fotografico.

Michele Cimini

Michele Cimini è nato nel 1978 a Livorno. Ha iniziato a fotografare nel 2013 studiando da autodidatta. Si è dedicato alla sperimentazione di ogni genere fotografico, ma è nel paesaggio che ha trovato maggiore ispirazione e modo di affinare le tecniche di ripresa.

Dal 2015 ha intrapreso l’uso della fotografia anche come forma di espressione, dedicandosi ai racconti fotografici e alla fotografia di strada. Questo passaggio è stato decisivo tanto che il fotografo ha cominciato a guardare il mondo circostante con introspezione per poi ritrovarsi nelle immagini colte.

Ha pubblicato lavori su riviste prestigiose, come il Witness Journal, ha organizzato mostre personali e ha partecipato e raggiunto la finale in molti concorsi fotografici nazionali e internazionali.

Vincitore di numerosi premi, fra cui la “Foto dell’anno Fiaf 2020”, e onorificenze, tra cui l’Afiap “Artista federation internationale de l’art photographique” nel 2020 e Afi “Artista della fotografia italiana” nel 2021.

“È veramente un motivo di orgoglio per il nostro Fotoclub avere un ospite così prestigioso che, nel corso della serata, ci presenterà e ci racconterà i suoi capolavori – si legge in una nota dell’associazione -. Un’occasione per ammirare le opere di un fotografo di grande esperienza che saranno di stimolo e crescita per tutti”.