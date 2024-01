“Un raggio di sole” e “Il bacio del Joker”: ecco i nuovi singoli di due cantanti maremmane

Follonica (Grosseto). Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso per le artiste follonichesi Caterina Toni e Chiara Vermigli, in arte Discor.Dya, per l’uscita dei loro singoli inediti, rispettivamente: “Un raggio di sole” e ” Il bacio del Joker “.

E’ possibile ascoltare questi brani su tutte le maggiori piattaforme di streaming a partire da venerdì 5 gennaio.

Entrambi i brani sono stati scritti da Gae Capitano e arrangiati da Dany Galenda, due nomi di spicco nel panorama della musica italiana.

Il brano “Un raggio di sole” di Caterina Toni è un omaggio alle donne e, come lei stessa afferma, “ è un omaggio a tutte le donne e alla loro forza interiore, ma anche a tutte le persone che come me affrontano mille difficoltà e a volte si sentono perse, ma alla fine trovano sempre la forza di rialzarsi e, spesso, tale forza proviene proprio dalle piccole cose che da fuori possono sembrare insignificanti o ovvie, proprio come un raggio di sole.”

Il brano di Discor.Dya tratta una tematica importante sul vero amore. Lei lo descrive così: “Amare qualcuno in modo superficiale è facile, ma è quando entrano in ballo i veri sentimenti e l’eros che le maschere cadono e si scopre realmente l’altro. Solo quando ci si concede interamente ad una persona e il rapporto diventa intimo affiorano le fragilità e mettiamo a nudo la nostra anima. Noi siamo noi, comunque vuoi, l’amore è un faro acceso che ci punta dentro agli occhi… “.

Questi due brani hanno già conquistato il pubblico a Canale Italia e, successivamente, Discor.Dya ha ottenuto l’accesso alla semifinale del concorso canoro europeo ” Tour Music Fest”, tenutosi a San Marino lo scorso mese, con ottime recensioni da vari artisti e ufficio stampa.

Le cantanti Discor.Dya e Caterina Toni in questi anni hanno ottenuto vari risultati e riconoscimenti, nonché vittorie a concorsi e trasmissioni televisive; studiano canto e sono seguite artisticamente ormai da anni dall’insegnante Marlën Laddaga che insegna alla Vocal Sound Music School di Follonica.