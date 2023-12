Capodanno in piazza a ritmo di musica: protagonisti Luca Guerrieri, Thomas Neville, Gabriele Bazz e Lorenzo Della Volpe

Follonica (Grosseto). Il Capodanno 2024 di Follonica si festeggia in piazza Sivieri, con dj, vocalist e live performers a partire dalle 22.30 del 31 dicembre, a ingresso gratuito.

L’evento è organizzato per il Comune di Follonica dalla società Leg Emotion Group. I protagonisti di piazza Sivieri saranno i dj Luca Guerrieri e Thomas Neville, il musicista Gabriele Bazz e il vocalist Lorenzo della Volpe.

Il programma delle iniziative

Il film

Prima della serata c’è però anche un’altra sorpresa: in occasione del centenario del Comune di Follonica verrà proiettato gratuitamente il film “La fabbrica delle storie – Follonica 1842 – 2023” del regista Francesco Falaschi, con la sceneggiatura dello scrittore Sacha Naspini. Si tratta della storia della città fabbrica attraverso cinque racconti di personaggi inventati, ma storicamente verosimili. Un intreccio tra teatro di narrazione, fiction e documentazione storica. Gli attori principali sono: Alessandro Haber, uno dei più importanti attori di cinema e teatro italiani, Luigi Fedele, già protagonista di “Piuma” e “Quanto basta”, Cecilia Dazzi (protagonista del film d’esordio di Falaschi “Emma sono io” e di molte fiction televisive), Cristiana dell’Anna (“Gomorra”, “Qui rido io”), Blu Yoshimi (“Il Sol dell’avvenire”). La colonna sonora è stata composta dal musicista Paolo Vivaldi.

La festa in piazza

Dalle 22.30 i protagonisti della serata.

Il dj producer Luca Guerrieri (nella foto) vive a Follonica e lavora nel suo Double Vision Studio. Il suo lavoro attraversa tutti o quasi i diversi generi di musica elettronica. In Italia si è esibito in molti dei locali di riferimento, mentre nel mondo ha fatto ballare top club come Privilege (Ibiza), Sankeys (Ibiza), Cielo (Dubai), Carrusel Club (Sofia).

Thomas Neville è un dj di musica elettronica che ha lavorato in numerosi locali del territorio. Gabriele Bazz è un batterista e un percussionista, turnista in collaborazioni internazionali. Lorenzo della Volpe, in arte Lorenz, è un artista e un vocalist italiano, presente da diversi anni nei locali più famosi di tutta la Toscana e non solo. Da due anni Lorenz è il frontman del Tartana.

Ordinanze di Capodanno

Dalle 20 del 31 dicembre alle 4 del 1° gennaio è vietato entrare nella zona a traffico limitato di via Amorotti e nell’area pedonale di piazza Sivieri con bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro, con lattine, con bottiglie di plastica chiuse e piene e con confezioni di spray al peperoncino. Per i titolari di tutti gli esercizi dell’area sopra indicata è inoltre vietato vendere bevande da asporto in contenitori di vetro, lattine o bottiglie. Resta consentita la commercializzazione in bicchieri di plastica leggera o carta.

Dalle 18 del 31 dicembre fino alle 6 del giorno seguente è vietato utilizzare materiale esplodente, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi nelle vie del centro urbano di Follonica. Sono esclusi dal divieto solo gli articoli pirotecnici inoffensivi classificati F1.

Il controllo relativo può essere effettuato da tutte le forze di polizia che operano sul territorio. Il mancato rispetto comporta sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, nel qual caso sarà avviata la procedura conseguente.