“Dialoghi”: al via la mostra alla pinacoteca civica

Follonica (Grosseto). Mercoledì 20 dicembre, alle 17.30, la pinacoteca di Follonica apre al pubblico la mostra “Dialoghi. Artisti contemporanei si confrontano con le opere della pinacoteca“, a cura delle storiche dell’arte Claudia Gennari e Marta Paolini.

Negli ultimi anni, le mostre “Arte permanente: opere della pinacoteca di Follonica”, “Blu pinacoteca. Verso l’infinito” e “La storia della pinacoteca attraverso le sue acquisizioni” hanno contribuito a far conoscere la collezione del museo.

La mostra

“Dialoghi. Artisti contemporanei si confrontano con le opere della pinacoteca”, ospitata negli spazi di piazza del Popolo 1, prosegue questo percorso in un’ottica di approfondimento scientifico e di catalogazione.

Il patrimonio della pinacoteca è vivo e in relazione con le moderne istanze degli artisti che lavorano sul territorio, che vedono nei dipinti della collezione follonichese una fonte di ispirazione su tematiche e tecniche: in questi dialoghi artistici, sia i creativi intervenuti che le opere della collezione escono arricchiti dal confronto.

Gli artisti

Hanno aderito al progetto: Emiliano Baldi, Giulio Bardi, Babila Bonacchi, Antonio Chessa, Pietro Corridori, Stefano Corti, Gioxe De Micheli, Daniele Govi, Matteo Maggio, Germano Paolini, Samantha Passaniti, Andrea Petrai, Alessia Piccinetti, Raffaele Viscovo, Giuseppe Zanoni.

La mostra, infine, è un ulteriore passo verso un catalogo in via di studio e realizzazione che verrà pubblicato entro la primavera del 2024, dove saranno raccolti in maniera sistematica i capolavori della collezione permanente della pinacoteca e le iniziative culturali che le sale del museo hanno accolto.

«È sempre un piacere vedere valorizzate le opere che abbiamo a Follonica e che derivano da anni e anni di lavoro culturale ottenuto attraverso lasciti e donazioni – commenta il sindaco Andrea Benini –. La volontà è sempre quella di non dimenticare ciò che abbiamo di importante e, anzi, metterlo in mostra».

«La proposta quest’anno è interattiva perché sono stati invitati 15 artisti a dialogare con il nostro catalogo – spiega l’assessore alle politiche culturali Barbara Catalani –. Nel periodo di Natale fino alla primavera lavoriamo sempre sulla valorizzazione della collezione permanente della nostra pinacoteca e anche quest’anno si è lavorato in quella direzione, dando risalto alle opere di grande valore che abbiamo nel caveau. Quest’anno, inoltre, inauguriamo anche una mostra fotografica sui luoghi del lavoro e sui temi delle fabbriche in generale. Insomma, il periodo invernale è sempre dedicato alla riscoperta del nostro patrimonio».

Gli orari

La mostra “Dialoghi. Artisti contemporanei si confrontano con le opere della pinacoteca” rimarrà aperta dal 20 dicembre al 17 marzo 2024, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.30, con ingresso libero.

Durante il periodo d’apertura, saranno organizzati laboratori didattici, incontri, lezioni e conferenze.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0566.59246 o 338.5376002 (dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19), e-mail frontoffice@magmafollonica.it.