“Scrooge – Non è mai troppo tardi”: la magia del “Canto di Natale” rivive alla Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). Una storia senza tempo, adatta a un pubblico di ogni età, per immergersi nello spirito del Natale e vivere la magia di questo periodo dell’anno con un classico della letteratura interpretato in modo originale.

È “Scrooge – Non è mai troppo tardi“, lo spettacolo portato in scena, venerdì 22 dicembre, alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica dalla compagnia PerpetuoMobileTeatro.

Lo spettacolo

La storia di Scrooge, proverbiale egoista, avaro di ricchezze e sentimenti, sarà raccontata anche tramite l’uso di maschere, realizzate da Sara Bocchini e Brita Kleindienst, per spettatori dai sei anni di età in su, in una rappresentazione ispirata al classico di Charles Dickens “A Christmas Carol”. Accompagnati dalle musiche originali di Dario Miranda, Brita Kleindienst, Marco Cupellari e David Labanca, porteranno in scena la vicenda di Scrooge, i suoi incontri con i fantasmi passati, presenti e futuri e aiuteranno il pubblico a rispondere alla domanda: riusciranno gli spiriti del Natale a redimere il protagonista, fermando la sua brama di ricchezze e mitigando il suo egoismo e la sua solitudine?.

PerpetuoMobileTeatro è una compagnia svizzera che unisce le tecniche tradizionali del teatro di maschere con la sperimentazione del teatro fisico contemporaneo. Da oltre 10 anni concentra la sua ricerca sulla creazione di un vocabolario visuale, sintetico e raffinato, per raccontare la complessità in maniera semplice e diretta e raggiungere un pubblico di tutte le età.

I biglietti

Il biglietto per assistere a “Scrooge – Non è mai troppo tardi” ha un costo di 7 euro e può essere acquistato sul sito di Ad Arte Spettacoli, all’ufficio Iat di Follonica (in via Roma 49, aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19) e, il giorno stesso dello spettacolo, alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

Il prossimo spettacolo

“Scrooge – Non è mai troppo tardi” è lo spettacolo che apre la rassegna di due appuntamenti “Natale a Teatro”, organizzati da Ad Arte Spettacoli per il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica: venerdì 29 dicembre, infatti, Gino Curcione porterà in scena “Nummere. Scostumatissima Tombola” (biglietti su www.adarte.18tickets.it).