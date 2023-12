La scuola comunale di musica compie 30 anni: concerto di Natale per celebrare l’anniversario

Follonica (Grosseto). Sono passati ormai trent’anni dal novembre 1993, quando venne fondata la scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica.

Quest’anno, in occasione dell’importante anniversario, verrà organizzato un concerto di Natale ricco di sorprese, con tanti ospiti e la musica dell’orchestra formata da studenti e insegnanti. L’appuntamento è per martedì 19 dicembre alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda.

La scuola di musica

La scuola di musica nasce nel 1993 da un’idea del musicista Stefano Cocco Cantini, all’epoca assessore alla cultura del Comune di Follonica. In quell’anno venne creato un polo musicale a Pratoranieri nell’asilo comunale, fondendo in un’unica associazione tre organizzazioni musicali che operavano da anni nel territorio cittadino: l’istituto Rodolfo del Corona, improntato sullo studio della musica classica, il Camf, la scuola ad indirizzo moderno, jazz e pop, e il coro R. Goitre. Successivamente è entrata a far parte del gruppo anche la Filarmonica “Giacomo Puccini”. In questi trent’anni la scuola di via Argentarola ha curato l’organizzazione di numerose attività musicali e si è occupata della formazione musicale di numerosi soci, offrendo una vasta gamma di corsi a indirizzo classico, jazz e pop, sia per bambini che per adulti e guidando anche gli iscritti verso un percorso professionale preparandoli all’ingresso ai corsi di alta formazione musicale dei Conservatori.

Il concerto di Natale

La sera del 19 dicembre saliranno sul palco tutti gli insegnanti e le insegnanti della scuola insieme al coro R. Goitre, diretto da Valentina Toni, e non mancherà l’orchestra jazz diretta dal presidente della scuola. L’attrice Daniela Morozzi coordinerà lo spettacolo, riservando anche altre sorprese. L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Follonica, è nato da un’idea di Stefano Cocco Cantini per festeggiare il concerto di Natale e, contestualmente, per celebrare l’importante ricorrenza della scuola comunale di musica.

«La scuola di musica comunale è un punto di riferimento nel panorama culturale della nostra città – afferma il sindaco Andrea Benini –. Si rivolge ai bambini e alle bambine, ma anche ad un pubblico di adulti: un bagaglio importante, che resta per tutta la vita. Durante questi anni non sono mancate le difficoltà, sempre affrontate a testa alta, e i momenti belli, di festa. Presto, la scuola verrà spostata nella nuova sede all’interno dell’Ilva. Non sarò più sindaco quando avverrà il trasferimento di fianco al teatro, ma lasciamo il progetto in uno stato molto avanzato. Non va però dimenticato che, se non ci fosse questa bella realtà umana, sarebbe inutile pensare ai muri: le insegnanti e gli insegnanti di questa scuola sono il vero patrimonio».

«Esprimo profonda riconoscenza verso questo gruppo di persone talentuose e capaci di insegnare – commenta l’assessore Barbara Catalani –. E ringrazio per la bella proposta che ci è stata fatta quest’anno. Questo è l’ultimo Natale che facciamo come amministrazione e mi riporta al primo concerto fatto in chiesa, quando il teatro ancora non c’era. Come oggi, lo spirito di quella serata era quello di riunire le persone e i talenti intorno alla musica. Ancora una volta con la volontà di devolvere l’incasso della serata alle Opere caritative»

«Questo è un format pensato anni fa, l’idea è di usare la serata per farci gli auguri e portare della bella musica – commenta Stefano Cocco Cantini –. Quest’anno suoneranno gli insegnanti e la nuova orchestra della scuola, che vede anche la presenza degli archi. Per i ragazzi e le ragazze è una finalizzazione importante: un percorso che arriva a conclusione di un periodo di studi. L’idea è di continuare così anche in futuro, con eventi che possano unire ospiti ogni volta diversi alle realtà musicali di Follonica».

I biglietti

Costo del biglietto 10 euro, acquistabile allo Iat di via Roma o al Teatro Fonderia Leopolda prima del concerto. L’incasso della serata sarà devoluto alle Opere caritative di Follonica.