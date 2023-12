“Cultus”: la grande danza internazionale sbarca al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). La grande danza internazionale arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Per il terzo appuntamento con la stagione teatrale, venerdì 15 dicembre, la compagnia “Zappalà Danza”, una delle più importanti realtà italiane, apprezzata a livello mondiale, porta in scena alle 21.15 “Cultus“, recente produzione che ha debuttato nel mese di ottobre. Un evento imperdibile per gli appassionati di danza e teatro: si tratta di una produzione che solitamente si può vedere solo nelle grandi capitali culturali.

Lo spettacolo

La passione, intesa come sofferenza estrema che Cristo e ogni essere umano porta con sé è al centro di questa straordinaria produzione che propone una danza ricca di contraddizioni creative, dai sapori carnali e delicati, musicali e atonali, esplosivi, poetici e intimi. A ispirare musicalmente il nuovo lavoro di Roberto Zappalà, che arriva dopo la produzione di “Kristo”, incentrata sul linguaggio del corpo che accompagna le parole, sono le atmosfere dell’opera “The little match girl passion” di David Lang, composta nel 2007 e vincitrice, l’anno successivo, del premio Pulitzer. Voci che danno vita a un lavoro di grande impatto sonoro con atmosfere sacre originariamente ispirate alla fiaba della piccola fiammiferaia di Andersen e che hanno un riferimento alla “Passione secondo Matteo” di Johann Sebastian Bach.

“Cultus” nasce da un’idea di Roberta Zappalà, che ha curato anche la regia e la coreografia, e di Nello Calabrò, con musiche di “The little match girl passion” di David Lang e della tradizione popolare italiana. Sul palco Giulia Berretta, Corinne Cilia, Filippo Domini, Laura Finocchiaro, Anna Forzutti, Silvia Rossi, Damiano Scavo, Erik Zarcone. È una coproduzione di Scenario Pubblico, Compagnia Zappalà Danza, centro di rilevante interesse nazionale, Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse (Genova), Fondazione Teatro comunale di Modena in collaborazione con Tpe Fondazione Teatro Piemonte Europa (Torino), Visavì Festival /Artisti Associati (Gorizia), Festival Armonie d’Arte (Catanzaro), con il sostegno di MiC Ministero della cultura e Regione Sicilia – Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo.

La cena a teatro

Come di consueto, chi lo desidera potrà, alle 19.45, partecipare alla consueta “cena a teatro”, in collaborazione con l’associazione Ristoratori follonichesi. Venerdì sarà la volta del ristorante il Beccofico e della chef Mara Pistolesi (per prenotare occorre chiamare lo Iat Follonica al numero 0566.52012). L’incontro del pubblico con la compagnia, a cura del Cantiere Cultura di Follonica, si terrà dopo lo spettacolo: a dialogare con gli artisti sarà Giulio Pighini.

I prossimi appuntamenti

Il prossimo appuntamento con la stagione teatrale è in programma per il 20 gennaio, quando Ugo Dighero porterà sul palco “L’Avaro” di Molière. La programmazione stagione si intreccia anche con i quattro spettacoli della rassegna “Altri percorsi” e con quelli di “Famiglie a teatro”, dedicati alle famiglie e ai ragazzi.

I biglietti

Per acquistare i biglietti, che hanno un costo di 24 euro (20 ridotto) nel primo settore e 19 euro (12 ridotto) nel secondo settore è possibile rivolgersi all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49, e alla biglietteria del teatro il giorno prima dello spettacolo o online su www.lepolda.adarte.18tickets.it. Sono previste riduzioni sotto ai 25 anni e sopra i 65 anni.

Foto di Guido Mencari