“FotografiAMO”: incontro con Lorenzo Lessi per parlare di street photography

Follonica (Grosseto). Continuano le attività del Fotoclub Follonica: oltre all’ormai consolidato concorso fotografico nazionale “Trofeo Città di Follonica”, giunto alla sua 13° edizione, e alla partecipazione annuale ad “Artestate”, nell’ambito del programma “FotografiAMO”, organizza serate d’autore con illustri fotografi.

Dopo la serata con Massimo Vannozzi del 23 ottobre scorso, per la prossima serata d’autore, lunedì 11 dicembre, sarà presente a Follonica, ospite del Fotoclub, Lorenzo Lessi, affermato street photographer.

Lorenzo Lessi, nato nel 1974, vive a Cecina, dove, oltre a dedicarsi alla fotografia, è anche stampatore fine art. Il suo primo approccio con la fotografia è stato nel 2003 e nei lavori d’esordio si è orientato sempre verso il paesaggio, finché abbracciò la visione del “man altered landscape”, la trasformazione del paesaggio contemporaneo da parte dell’uomo. Dal 2013 ha deciso di dedicarcisi sistematicamente, attratto dall’idea di “organizzare con lo sguardo il caos del mondo”. Questo nuovo sguardo lo ha spinto decisamente verso la “street photography”.

In questo ambito ha partecipato ai più prestigiosi festival internazionali, come il Miami Street Photography Festival e lo Street Foto San Francisco nel 2015; poi al Brussels Street Photography Festival nel 2016, tanto per citarne alcuni dove è risultato finalista. Nel 2017 ha vinto due premi degli sponsor nella categoria “Street photography” nell’ambito di ImagOrbetello di Orbetello. Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza “Afi” (Artista della fotografia italiana) da parte della Fiaf. Nel 2023 è stato finalista all’Ispf (Italian street photography festival) di Roma e al Fujifilm Moment Street Photo Awards a Częstochowa (Polonia).

È veramente un motivo di orgoglio per il Fotoclub avere un ospite così conosciuto che, nel corso della serata, presenterà e ci racconterà i suoi capolavori e la sua visione del mondo. Un’occasione per ammirare le opere di un fotografo dalla grande forza espressiva. Lavori intensi e coinvolgenti che saranno di stimolo e crescita per tutti.