Show, esibizioni live e performer: l’Alegria riapre le porte all’insegna del tema Le Bon Cirque

Grosseto. Sarà una stagione ispirata all’eleganza del passato con un look completamente rinnovato.

Tornano le notti di Alegria: venerdì primo e sabato 2 dicembre le porte della discoteca si aprono per inaugurare la stagione 2023-2024. E chi entrerà nel tendone scoprirà tantissime novità: show, esibizioni live e performer ogni weekend animeranno la discoteca. La festa delle feste è pronta a riaccendere la musica e a far divertire gli ospiti di Alegria.

L’apertura è alle 23.30: l’ingresso è riservato ai maggiorenni. Per informazioni e prenotazione tavoli 331.9114998. Alegria si trova in via Sanzio a Follonica ed è aperta il venerdì e il sabato e nei giorni prefestivi.