Un talk e un concerto: Follonica celebra Katyna Ranieri

Follonica (Grosseto). In occasione del centenario del Comune, l’amministrazione ha scelto di celebrare la cantante follonichese Katyna Ranieri, nel cuore e nei ricordi della Follonica degli anni ’60, intitolandole l’arena del Parco Centrale e dedicandole un pomeriggio di parole e musica al Teatro Fonderia Leopolda.

Cantante e attrice follonichese, nota a Hollywood e voce della notte degli Oscar, Katyna Ranieri, negli anni ’50 e ’60, si è esibita nei più esclusivi palcoscenici italiani, dell’America Latina e degli Stati Uniti, arrivando anche in Giappone e in Corea.

L’evento, con due appuntamenti successivi per sabato 25 novembre, è stato organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il primo momento è alle 16 al Parco Centrale per l’intitolazione dell’arena. Ad introdurre l’argomento saranno il sindaco Andrea Benini, l’assessore Francesco Ciompi e la presidente della Commissione per le politiche di genere, Chiara Marchetti.

Alle 17.30 si accenderanno le luci sul palco del Teatro Fonderia Leopolda, dove l’attrice Benedetta Rustici coordinerà un talk dal titolo “Katyna Ranieri, la follonichese che cantò agli Oscar”. Prenderanno parte all’incontro, oltre al sindaco, l’assessore Mirjam Giorgieri, Enrico Sternini, figlio di Katyna Ranieri, Francesco Martelli, docente di storia del jazz e della popular music, Maria Gabriella Pasqualini, nota storica e scrittrice italiana, amica intima di Katyna Ranieri, e Valentina Toni, cantante e docente della scuola di musica comunale di Follonica che ha realizzato un album dal titolo “Omaggio a Katyna Ranieri”, ispirato alla cantante. Interverranno anche il regista Sandro Quesci e il registra Marco Dentici, che è in procinto di far uscire il docufilm sulla vita di Ritz Ortolani (marito di Katyna e notissimo compositore italiano) e Katyna Ranieri.

Il pomeriggio si concluderà con il concerto di Valentina Toni (Valentina Toni Quintet), dal titolo “Omaggio a Katyna Ranieri”, accompagnata da un gruppo di eccezione: Raffaele Pallozzi (pianoforte), Gianni Rubolino (sassofono), Luca Tonini (contrabbasso) e Francesco Petreni (batteria).

Quello di Katyna è stato un successo enorme, tanto che in tutta la storia dell’Academy Award, fino al 2021, Katyna Ranieri è stata l’unica cantante italiana che si sia mai esibita ad Hollywood in occasione della cerimonia di assegnazione degli Oscar del 1964, interpretando magistralmente la canzone “More”, per la quale Riz Ortolani ricevette il Grammy.

La giornata dedicata a Katyna Ranieri è organizzata dal Comune di Follonica in collaborazione con la Commissione per le politiche di genere e con la scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli”.

Ingresso libero.