Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: doppio appuntamento al Casello idraulico

Follonica (Grosseto). Doppio appuntamento per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con l’associazione Olympia de Gouges – Punto di ascolto di Follonica, che ha organizzato una mostra fotografica di Carlo Tardani dal titolo “Semplicemente donna” e la presentazione del libro della scrittrice Cristina Pitrè “Un pezzetto di vita così“.

Entrambi gli appuntamenti si terranno al Casello idraulico di via Roma 43.

La mostra fotografica

La mostra fotografica “Semplicemente donna” verrà inaugurata giovedì 23 novembre alle 17.30 e sarà visitabile fino al 29 novembre. Si tratta di una mostra fotografica incentrata sulla figura femminile in tutte le sue espressioni, ma sarà anche un momento significativo per far conoscere il lavoro dell’associazione Olympia de Gouges, che, attraverso le sue operatrici, dà accoglienza e supporto alle donne maltrattate.

Martedì 28 novembre, alle 16, invece, all’interno dello spazio espositivo, sarà presentato il libro di Cristina Pitrè “Un pezzetto di vita così”, il racconto di un percorso di recupero graduale che la scrittrice ha affrontato durante gli anni della sua vita, dove ripercorre i ricordi della sua infanzia e dell’adolescenza, vissute accanto ad una madre vittima della violenza psicologica e fisica del padre. Sabrina Gaglianone, presidente dell’associazione Olympia de Gouges, ne parlerà con l’autrice. Interverrà Vanessa Cianchi, psicoterapeuta dell’associazione. Letture a cura di Anna Intartaglia.

Cristina Pitrè è nata a Roma. A dodici anni si è trasferita con la sua famiglia a Pesaro, dove ha studiato pianoforte al Conservatorio “Gioacchino Rossini” e dove ha iniziato a insegnare nelle scuole dell’infanzia. Sposata, è tornata a vivere a Roma. Ha due figlie.